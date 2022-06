Luis Advíncula y Carlos Zambrano convocados para el Boca Juniors vs Barracas por la Liga Argentina

Ambos entrenan desde el jueves con Boca Juniors. Foto: Boca Juniors.

A menos de una semana de quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022, Luis Advíncula y Carlos Zambrano entraron en lista para jugar la Liga Profesional Argentina, torneo que ya se encuentra en la cuarta fecha. Ambos, a pesar de tener permiso del club, entrenaron bajo el mando de Sebastián Battaglia en Boca Juniors desde el jueves y uno de ellos ya se metió en el once.

Los dos peruanos decidieron dejar atrás la dolorosa derrota ante Australia en el repechaje desde la tanda de penales y pensar de lleno en el cuadro ‘Xeneize’, que pelea por tomar la punta del campeonato y se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán a Corinthians de Brasil a finales de junio e inicio de julio.

Según lo que pudo ver en los trabajos, el ‘Rayo’ vuelve a tomar el lado derecho y Marcelo Weigandt irá a la banca de suplentes. Además, también se nota la salida de Nicolás Figal por Carlos Izquierdoz y Aaron Molinas por el paraguayo Óscar Romero. El técnico tiene pensado mantener el 4-3-3 que le ha venido dando resultados.

De esta manera y según informó Leandro Aguilera, periodista argentino que sigue todo los detalles del ‘Xeneize’, Sebastián Battaglia pondrá el siguiente once para el duelo ante Barracas Central: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Dario Benedetto y Sebastián Villa. Carlos Zambrano esperará en la banca de suplentes por ahora.

Boca Juniors se mide ante Barracas de visita este domingo 17 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco de la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina. Los recientes campeones de la Copa de Liga llevan dos victorias y una derrota por el momento, siendo cuartos en la tabla de posiciones con seis puntos. Sin embargo, los tres primeros puestos tienen 7 unidades y todo puede cambiar en esta nueva fecha.

El ‘Ciego’ dio todo los detalles y también dijo que en el vuelo de regreso habló con el ‘Rayo’. El lateral derecho ahora está recuperado y concentrado con Boca Juniors. “Ahora más que nunca que hay redes sociales, nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento, lanzarse así. Después ya bien asesorado... creo que Nicolás Rey fue el que le dijo ‘corta eso’ y lo sacó. Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato, estaba muerto Lucho. Pero entendió, como yo le digo, fallan los que patean, el que no patea, nunca falla. Yo he fallado muchas veces también. He visto fallar a Diego Armando Maradona, a Lionel Messi, a Pelé, Zico, Platini. Si pateas, tienes la probabilidad de fallar, pero él tiene que salir de esto”. comentó el Director Deportivo en conferencia de prensa desde la Videna.

“Luis Advíncula es un hombre enterito para las próximas eliminatorias, ojo. Así que ya está, al día siguiente tiene que pensar en que tiene que jugar con Boca, levantar con Boca. Tiene que retomar con la selección y luchar por ese puesto. Esto es así”, sentenció el exfutbolista desde el complejo de San Luis.

