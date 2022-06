Juan Carlos Oblitas desmintió que no se haya trabajado en los penales: “Estaban establecidos”

El Director Deportivo de la FPF intenta convencer a Gareca para que se quede cuatro años más. Foto: FPF.

Juan Carlos Oblitas se encargó de desmentir a la prensa y dio la contra a algunas declaraciones de futbolistas para dejar en claro que los penales antes del partido ante Australia sin se practicaron y se planificaron. La selección peruana terminó cayendo 5-4 en la definición desde los doce pasos y se quedó sin cupo al Mundial de Qatar 2022, pero el director deportivo fue tajante en este punto y respaldó a Ricardo Gareca.

“No ví los penales. Sí he leído sobre que no se prepararon los penales. Eso es mentira. El último día de entrenamiento, con la selección de Costa Rica esperando, se practicaron los penales. Estaban establecidos, o preestablecidos . Lógicamente hubo cambios porque Christian Cueva salió acalambrado, André Carrillo también fue cambiado. Hubo cambios, pero todo estaba preparado. Ricardo Gareca lo que más hace es planificar”, comentó el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, Diego Penny también confirmó hace unos días que los penales si se practicaron, pero que André Carrillo le contó que no sabían del arquero Andrew Redmayne. “Ayer conversé con André Carrillo por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales pero no sabían el tema del arquero. El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”, contó el portero peruano en diálogo con RPP.

En esta reunión con los medios desde el complejo de San Luis, el directivo también se encargó de responder todas las dudas de la afición en torno al último partido de la ‘blanquiroja’. Además, el objetivo de todos era saber si el ‘Tigre’ se quedaba al mando de Perú, respuesta que conoceremos recién a fin de mes.

El director deportivo confesó que busca que Ricardo Gareca y él es la prioridad.

TANDA DE PENALES PERÚ VS AUSTRALIA

Todo empezó de maravilla para la selección peruana con la atajada de Pedro Gallese en el primer penal. El ‘Pulpo’ decidió que él iba a empezar tapando y demostró con una gran parada que había decidido bien. Gianluca Lapadula marcó el penal para la ‘blanquirroja’ y ya teníamos la ventaja. Sin embargo, todo se desmoronó en los siguientes penales. Australia ya no fallaría más y Luis Advíncula fallaría el tercero para Perú, mientras que Alex Valera falló el sexto disparo. Finalmente, Australia terminó ganando por 5-4 y se hizo dueño del cupo al Mundial de Qatar 2022.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022.

OBLITAS HABLÓ CON ADVÍNCULA TRAS FALLAR PENAL

El ‘Ciego’ dio todo los detalles y también dijo que en el vuelo de regreso habló con el ‘Rayo’. El lateral derecho ahora está recuperado y concentrado con Boca Juniors. “Ahora más que nunca que hay redes sociales, nunca, en caliente, uno tiene que dar su opinión en ese momento, lanzarse así. Después ya bien asesorado... creo que Nicolás Rey fue el que le dijo ‘corta eso’ y lo sacó. Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato, estaba muerto Lucho. Pero entendió, como yo le digo, fallan los que patean, el que no patea, nunca falla. Yo he fallado muchas veces también. He visto fallar a Diego Armando Maradona, a Lionel Messi, a Pelé, Zico, Platini. Si pateas, tienes la probabilidad de fallar, pero él tiene que salir de esto”. comentó el Director Deportivo en conferencia de prensa desde la Videna.

“Luis Advíncula es un hombre enterito para las próximas eliminatorias, ojo. Así que ya está, al día siguiente tiene que pensar en que tiene que jugar con Boca, levantar con Boca. Tiene que retomar con la selección y luchar por ese puesto. Esto es así”, sentenció el exfutbolista desde el complejo de San Luis.

Oblitas reveló lo que habló con Luis Advíncula tras su renuncia a la selección peruana

