‘Choca’ Mandros se pronunció tras discusión entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina

No se quiso meter. Esa fue la actitud que tuvo Jaime ‘Choca’ Mandros con respecto al enfrentamiento que está viviendo su compañera del espacio televisivo Más Espectáculos, Jazmín Pinedo y Magaly Medina porque ésta última criticó su forma de entrevistar y señalar que prácticamente se estaba ‘regalando’.

Choca Mandros también es conductor del programa ‘Estas en todas’ y cuando presentó la entrevista que la ‘Chinita’ hizo al ‘10 de la Calle’, lo realizó sin emitir ningún comentario ni de apoyo ni de crítica a todo lo que viene pasando la exconductora de Esto es Guerra.

“Vamos con una casa que ha dado mucho de que hablar en esta semana, Jazmín Pinedo, la conductora de +Espectáculos, estuvo en la casa de Jefferson Farfán. Todos lo vieron en América Televisión o quizá en otro canal, pero vieron la entrevista y creó mucha polémica” , dijo el conductor.

Esto sorprendió a sus compañeros en el set, la reportera Ximena Dávila y ael chico reality, Ignacio Baladán quienes reemplazaron a Natalie Vértiz, porque faltó debido a que su segundo hijo se encuentra recuperándose de una infección viral.

“A ya... así nomás, se lavó las manos (Choca Mandros)” , indicó Ximena Dávila frotando sus manos, dando entender que el conductor sacaba cuerpo del tema.

Las redes sociales al instante reaccionaron, y los cibernautas señalaron que Choca Mandros no habría mostrado solidaridad con su compañera la ex chica reality, además indicaron que cuando Jazmín Pinedo hizo su descargo contra presentadora de ATV, Choca no emitió palabra alguna y estuvo parado.

ENTREVISTA A FARFÁN CONTINÚA

Al finalizar la nota, el productor Jaime Mandros comentó que este lunes se continuará emitiendo más partes de la polémica entrevista al jugador del Club Alianza Lima. “Ha hablado de todo, este lunes a las 11 de la mañana con Jazmín Pinedo y este servidor ”, dijo Choca Mandros.

‘CHINITA’ SE DEFIENDE Y DICE QUE MAGALY ES MENTIROSA

Por su lado Jazmín Pinedo no ha dejado de responder y a colgado un post en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “ La mujer más peligrosa es la que sabe muy bien que puede sola”.

Y sus seguidores comenzaron a dejarle comentarios de respaldo y también de crítica. Una seguidora le comentó: “China, te sigo hace un buen y siempre me ha gustado como enfrentas las cosas, así que el lunes ya le das su vuelta”.

A lo que la influencer respondió: “Voy a demostrarles que es una mentirosa, ¡Siempre con pruebas!”, refiriéndose a lo último que señaló Magaly Medina al decir que a la ‘Chinita’ le repitieron todo cuando dio su descargo.

Por otro lado, contestó a las críticas de algunos de sus detractores. Señaló que perdió la voz durante su discurso no por miedo o nerviosismo, sino porque simplemente le faltaba el aire al momento de hablar.

“Siempre que hablo rápido me falta el aire. Gracias. (No decir nada) es lo que quisieran” , precisó.

La periodista de espectáculos Magaly Medina indicó que la producción de Más Espectáculos le repetía todo mediante un auricular, además indicó que mientras Jazmín Pinedo hablaba se escuchaba una segunda voz repitiendo las frases que tenía que decir.

“Esta chiquita probrecita. Tenía guion, tenía libreto., tenía todo. Se lo dictaban, es increíble y lo descubrimos. ¡Que vergüenza. Para defenderse de mí no tuvo mejor idea que tener una ayuda memoria, le dictaban frase por frase. siempre ha sido bastante limitada”, afirmó la periodista de ATV.

