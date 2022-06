Alessia Rovegno, Melissa Paredes, Jazmín Pinedo y Magaly Medina, fueron los protagonistas de los escándalos de la semana

Alessia Rovegno, Melissa Paredes, Jazmín Pinedo y Magaly Medina, en escándalos de la semana. Foto: composición

Toda la semana los peruanos han sido testigos de diferentes noticias, la semana arrancó con la triste noticia de la eliminación de la selección peruana de fútbol del Mundial Qatar 2022, al día siguiente ganó Alessia Rovegno, el título de Miss Perú Universo 2022 pese a que el publicó no la consideraba su favorita y finalmente la semana culminó con la discusión entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina.

Estas figuras del espectáculo están en la boca de todos debido a una series de acontecimientos, que implican favoritismo, revancha y desprestigio. A continuación contamos lo que pasó en la semana.

ALESSIA ROVEGNO Y SU CORONA DEL MISS PERÚ UNIVERSO

Pese a varias críticas a su desempeño frente a cámaras y a la carencia de léxico, la modelo Alessia Rovegno ganó el titulo de Miss Perú Universo 2022, este martes 14 de junio en el set que se armó especialmente en el programa de Esto es Guerra.

La hija de Barbara Cayo, se presentó con las cinco finalistas al concurso más importante del Perú, estuvieron Maryori Morán, Valeria Flórez, Tatiana Calmell, Mei Azo y Daleine Arroyo. Luego de ello, quedaron tres finalistas Valeria, Tatiana y Alessia.

El momento de las preguntas llegó y llamó mucho la atención la respuesta que dio la novia de Hugo Garcia, al ser consultada por el tema del Ciberbullying , tan es así que fue víctima de diversos memes que inundaron las redes sociales.

La presentadora de Esto es Guerra, Johana San Miguel fue la encargada de hacer la pregunta a la modelo de pasarelas en Nueva York, y ella respondió de la siguiente manera:

“Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable y debemos concientizar a las personas sobre el daño que le haces a alguien que es víctima de bullying . Creo que las redes sociales se están utilizando para criticar y agredir. No estamos conscientes del daño que le puede causar a las personas, depresión, ansiedad, aislamiento global . Es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis”, mencionó.

Alessia Rovegno agradece el apoyo que recibió tras coronarse como la Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

Finalmente, luego de varios minutos dieron como ganadora a Alessia Rovegno y como primera finalista a Tatiana Calmell a quien le dieron la corona de Miss Perú Internacional 2022 y Valeria Flórez quedó como la segunda finalista y ganó el título de Miss Latina Universal 2022. Ambas han mencionado que irán por su revancha y se presentaran en el siguiente Miss Perú.

Si bien es cierto, Alessia Rovegno Cayo ha sido muy criticada por los cibernautas, también hubo mucho público que aplaudió su coronación, entre ellos, su novio el chico reality, Hugo García y toda la familia Rovegno y Cayo.

Alessia Rovegno es coronada como la nueva Miss Perú 2022. (VIDEO: América TV)

MELISSA PAREDES Y MAGALY MEDINA

El lunes 13 de junio, Magaly Medina en su programa comentó que Melissa Paredes continúa exponiendo de manera irresponsable a su hija en redes sociales y ‘chantajea’ a su exesposo Rodrigo Cuba de hacer pasar a su pequeña por la cámara Gesell, si ella inicia un juicio contra ella por infidelidad.

“Ella amenaza con que su hija tendría que pasar por la cámara Gesell si ella inicia un juicio en el Poder Judicial. A mí esto me suena a chantaje, esto me suena a ‘haces lo que yo te pido o quién va a pagar las consecuencias va a ser la niña’. Me parece tan irresponsable de parte de Melissa lanzar una bomba así”, dijo la presentadora.

Asimismo, la periodista cuestionó la calidad moral y humana de la joven actriz. “Las personas que chantajean a otras realmente les tengo tan poco respeto, a Melissa Paredes yo no le tengo ningún respeto, me parece que su calidad moral y humana no vale ni un peso”, sostuvo.

Melissa Paredes le respondió esa misma noche con fuertes calificativos desde decirle ‘monstrua’ hasta mencionar que la presentadora de espectáculos no tiene ‘ autoridad moral para hablar de hijos’ .

“Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar no hay ningún proceso que haya abierto... Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita”, concluyó muy enojada.

Melissa Paredes responde furiosa a Magaly Medina por decir que usa a su hija para lograr algo. La modelo le advirtió que no invente cosas sobre ella. (Video: Instagram)

Luego se la vio en la alfombra roja del estreno de la película “Igualita a mí”, la actriz Melissa Paredes declaró a los medios que ella no quiere iniciar ningún juicio a su exesposo Rodrigo Cuba y que pagaba algunos gastos de la casa cuando estaban casados, inclusive le compró un carro al jugador del Sport Boys.

“Les cuento para que luego no me tilden como la mala. Feo fuera que yo demande y haga algo así a lo loco, esperemos que no lleguemos a eso. Qué de malo le ven a que yo quiera pasar más tiempo con mi hija” , indicó

Además, la exconductora de América Hoy aclaró a una reportera de Magaly Tv: La Firme, que no estaría dispuesta a que su hija pase por este proceso. Muy fastidiada, la mandó a investigar mejor sobre el tema.

“Discúlpame una cámara Gesell no tiene nada que ver con un médico legista, no te confundas, investiga, investiga”, dijo molesta Paredes.

Melissa Paredes señala que no sometería a su hija a una cámara gesell. Video: ATV/ Magaly TV: La Firme.

MELISSA PASA POR EL BOLÍGRAFO EN PROGRAMA ‘AMOR Y FUEGO’

El jueves 16 de junio, Rodrigo González y Gigi Mitre recibieron en el set de Amor y Fuego a su invitada Melissa Paredes. Los conductores de televisión tuvieron una tensa entrevista, ella se mostraba exaltada y Rodrigo también al señalar que la actriz entraba en muchas contradicciones en sus declaraciones.

En otro momento se le intento somete al polígrafo para responder algunas preguntas en vivo pero se negó, luego detrás de cámaras, aceptó, no sin antes pedir una extensa explicación al especialista que manejaba el detector de mentiras.

Al inicio, Melissa Paredes mostró chats para sustentar su declaración de que ella y el ‘Gato’ Cuba estaban separados mucho antes que se emitiera el ampay entre ella y el bailarín Anthony Aranda.

Luego se reafirmó en su posición de no iniciar un juicio contra el padre de su hija, porque si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho antes, ya que siente que Cuba la difamó al decir que ella le fue infiel.

Asimismo, la ex Miss Perú, comentó que la primera vez que besó a Anthony Aranda fue el noche del ampay. Los presentadores no pudieron contener la risa y González le dijo que el día del ampay ella besa a uno y luego se va a dormir con otro. Mientra que Mitre explicó que para ella, la modelo terminó su matrimonio porque ya se estaba ‘alborotando’ con el bailarín.

Melissa Paredes asegura que no inició su relación con Anthony Aranda estando con Rodrigo Cuba. (VIDEO: Willax TV)

Hubo un momento de mea culpa, donde Melissa Paredes le pidió disculpas a su exesposo y aseguró que nunca fue su intención dejar mal al padre de su hija, por el contrario busca que su menor hija siempre comparta con su progenitor.

La actriz de ‘Ojitos Hechiceros’, aseguró que ella no quería tener mas hijos con Rodrigo Cuba porque tiene problemas de salud que podrían imposibilitar volver a quedar embarazada y si lo dijo fue porque ‘suena bonito ’ para el público.

Finalmente Melissa Paredes no quiso pasar por el polígrafo en vivo durante el programa porque señaló que esa no era la pregunta que habían acordado fuera de cámaras.

Gigi manifestó su molestia y le dijo que era una ‘farsante’ porque minutos antes le había hecho la misma pregunta que si fue el primer beso que se dio con Anthony Aranda el día del ampay y ella contestó que sí para luego no querer volver a decirlo.

Luego del programa Melissa pasó por el polígrafo pero de las tres preguntaron que le hicieron dos salieron que ella mentía y la modelo trato de excusarse y señalar que el detector de mentiras era una farsa, pues había presentado sus pruebas y esa era la única verdad.

El poligrafista señaló que Melissa Paredes no estaba siendo honesta del todo. ¿Qué pregunta fue la que respondió finalmente?

JAZMIN PINEDO Y MAGALY MEDINA

Luego de que Jazmín Pinedo entrevistará a Jefferson Farfán para su programa +Espectáculos, fue duramente criticada por Magaly Medina ya que señaló que coqueteaba con el entrevistado y prácticamente se estaba ‘regalando ’, además de decir que la entrevista le había quedado muy grande a la ‘Chinita’.

El jueves 16 de junio, Magaly Medina pasó las imágenes en su programa, donde la presentadora de América Televisión era cargada por el ‘10 de la Calle’ en su propio departamento y expresó que más parecía que Pinedo estaba buscando ‘ galán’.

“No te comportes como periodista porque no lo eres, tampoco eres comunicadora. Por favor, era una oportunidad que Jazmín desperdició olímpicamente . Esta entrevista le quedó grande porque estaba más preocupada en buscar galán. Más preocupada que la invite a cenar, hasta hizo una apuesta y no le ligó. Se regaló con todo y lazo ”, dijó.

Magaly Medina tuvo ácidos comentarios contra Jazmín Pinedo por entrevista a la 'Foquita'. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Al día siguiente, la joven conductora del bloque de espectáculos no se quedó callada y le dedicó unos minutos de su programa para responder a Magaly Medina, le pidió que por favor que no la minimice como mujer ya tampoco la tilde ‘regalada’.

Asimismo, Jazmín Pinedo calificó de “retrógrada” y “machista” la actitud de la ‘Urraca’ por decir que a los hombres actuales les gusta “cazar” a sus conquistas, y no al revés.

“Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto, con conclusiones inexistentes y calificativos repugnantes. Yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo. Somos amigos hace muchísimos años y nos permitimos la licencia de chacotearnos”, manifestó.

También le pidió que no opine de su cuerpo y tampoco lo compare con el de otra mujeres porque eso demuestra los complejos y frustraciones que tiene la popular ‘Urraca’ con su figura corporal. “No normalice el maltrato a la mujer”, dijo Pinedo.

Jazmín Pinedo responde furiosa a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

Además le recordó su supuesto vinculo con Ney Guerrero y con su exjefe de redacción del diario Ojo, César Lengua. Ante, toda esto la controvertida, la periodista de ATV, en su programa del viernes 17 de junio, le respondió y dijo que estaba muy equivocada porque quién se metió con hombres casados eran otras ‘divas’ de la televisión peruana y que ella no necesito de nadie para llegar donde había llegado.

La pelirroja presentadora también comentó que la excompetidora de Esto es Guerra habría estado repitiendo lo que le decía su producción, gracias a un aparato escondido detrás de su oído derecho.

“Nos hemos dado cuenta cómo le soplaban todo, tenía ayuda memoria. En términos de televisión, tenía ‘chuleta’, un pata que le dictaba todo. La China está acostumbrado a usarlo”, puntualizó Medina.

Para respaldar lo que dijo, Magaly Tv: La Firme transmitió imágenes donde se ve a Jazmín Pinedo tocarse los auriculares para oír a su productor y también se escucha que hay una segunda voz repitiéndole algunas frases para que Pinedo haga su descargo.

“Esta chiquita pobrecita. Tenía guión, tenía libreto, tenía todo. Se lo dictaban, es increíble y lo descubrimos. ¡Qué vergüenza! Para defenderse de mí no tuvo mejor idea que tener una ayuda memoria, le dictaban frase por frase. Siempre ha sido bastante limitada” , sostuvo.

Además también mostró imágenes de cómo habría ingresado a la farándula peruana, la exchica reality. Magaly Medina detalló desde las parejas que tuvo hasta que mantuvo un romance con un conductor que aparentemente estaba casado y tenía un hijo.

“Pero lo que generó bastante ruido fueron sus salidas con Joselito Carrera porque ‘Joselito’ era casado, díganle a la mujer empoderada que se ha olvidado que aquí tenemos un archivo... Se le había olvidado, que en ese tiempo, Joselito tenía una esposa y un hijo”, afirmó la conductora de ATV.

Magaly Medina comenta a cerca de los inicios de Jazmín Pinedo.Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme.

