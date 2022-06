Adolfo Chiman y la principal razón de su ausencia en la conferencia de Al Fondo Hay Sitio | ENTREVISTA

Adolfo Chuiman se pronuncia tras no aparecer en la conferencia de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Difusión)

A pocos días del gran estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, América Televisión tomó la decisión de realizar una conferencia de prensa para presentar a los actores que se encontrarán en la teleserie. Tanto los Maldini como los Gonzáles se hicieron presente y alegraron a sus seguidores en la transmisión.

Sin embargo, la ausencia de Adolfo Chuiman se hizo notar casi de inmediato, pues él junto a Yvonne Frayssinet protagonizaron el primer avance de la novela, por lo que muchos esperaban verlo.

Infobae se comunicó con el actor y dio a conocer el motivo por el que no fue a la conferencia de prensa. Adolfo Chuiman lamentó profundamente no haber asistido, pues nos contó que nunca antes había faltado a este tipo de actividades, pero por recomendación médica tuvo que hacerlo.

Para empezar, el popular ‘Peter’ se encuentra con un malestar en la garganta por el cambio de temperatura que hay en Lima por el cambio de estación. Además, señaló que se realizó tres pruebas de COVID-19, donde dos salieron negativas y una dio un aparente positivo.

“ El frío cada día más intenso, como han anunciado en la televisión, va a ser el invierno más duro de los últimos tiempos . Además, no solo es el frío, sino también la humedad, así que hay que cuidarse. Esa es la razón por la que no he podido ir a la conferencia”, comentó.

“ A mí todavía no me ha dado COVID, dos veces me hicieron la prueba y salió negativo . A la tercera salió una manchita roja y luego desapareció, pero para más seguridad me dijeron que mejor me quede en casa. Ahora iba a ir pero también salió la manchita y luego se fue. El doctor me dijo que es preferible que me quede en casa más seguro”, indicó.

Asimismo, el actor explicó que durante las últimas semanas ha estado grabando durante la noche, por lo que llegaba a altas horas de la madrugada a su hogar, esto también provocó que su salud poco a poco se vaya deteriorando.

De otro lado explicó que debe de guardar absoluto reposo para recuperarse lo más antes posible, pues este lunes debe de regresar al set de grabación, además no tiene en mente dejar de trabajar, indicando que lo que se viene para esta temporada en AFHS será espectacular.

Adolfo Chuiman no aparece en conferencia de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Difusión)

¿CUÁNDO SE ESTRENA AL FONDO HAY SITIO?

Al Fondo Hay Sitio se encuentra a pocos días del gran estreno de su novena temporada. América Televisión anunció que saldrá al aire este miércoles 22 de junio , inmediatamente después de Esto es Guerra. Los fans de la serie se encuentran emocionados al saber que ya hay un fecha para volver a ver a sus personajes favoritos en la pantalla chica.

SEGUIR LEYENDO: