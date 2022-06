Jefferson Farfán estuvo presente en evento con estrellas del fútbol mundial

Ronaldinho, Paulo Dybala, Vinicius Junior, entre otros futbolistas compartieron con 'Jeffry' de este momento (Foto: Instagram)

Jefferson Farfán compartió un ameno momento con grandes estrellas del fútbol mundial en un evento masivo organizado por una empresa de comercio online. La ‘Foquita’ posó con reconocidos rostros de futbolistas y ex futbolistas como Ronaldinho Gaúcho, Paulo Dybala, Vinícius Júnior, Kevin Kurányi, Ricardo Osorio y Tino Asprilla.

Esta convención tuvo fines sociales y reunió a referentes del deporte rey ante cientos de personas asistentes que celebraron la presencia de los deportistas. Además, tuvieron la posibilidad de compartir con un aficionado sobre el estrado, con el que todo el grupo posó alegremente. “Este hermoso momento es para recordarse”, escribió la empresa ante la escena.

'Jeffry' firmó autógrafos y posó con un aficionado en especial. Asimismo, posó con todos los asistentes al evento (Foto: Instagram)

La ‘Foquita’ por su parte, también compartió los momentos vividos en el evento mediante sus plataformas sociales (Foto: Instagram)

La ‘Foquita’ fue tomado en cuenta como parte de los referentes del fútbol sudamericano de selecciones y fue el único peruano presente en el evento, por lo que se le ve activo en el contexto social, suerte que no corre por en su actualidad deportiva tras la pausa que vive en su club, Alianza Lima

Cabe resaltar que el delantero nacional no ha disputado ningún partido oficial desde la final de la Liga 1 del año 2021, en la que Alianza Lima consiguió el título. La razón del ‘parón’ futbolístico es la lesión en la rodilla izquierda que lo viene aquejando desde el 2019 y hasta el momento no ha logrado recuperarse al 100%. El pasado marzo, se sometió a un intervención médica, quedando fuera de las canchas con el club íntimo y con la selección peruana.

Sus números con Alianza Lima lo colocan sin la continuidad que se estimaba en el cuadro ‘blanquiazul’ al momento de ficharlo. El club asumió su contrato sabiendo la fuerte lesión a la rodilla que Farfán viene tratando desde hace dos años. Con cuatro goles en 14 partidos, ‘Jeffry’ no ha podido completar más que un solo partido (2-0 frente a Sport Boys en mayo 2021).

De la misma manera, con la ‘blanquirroja’ no pudo participar de manera activa durante la temporada 2021/22, que involucró Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. Del torneo continental no pudo disputar ningún partido desde su totalidad; y de Clasificatorias solo estuvo presente en siete ocasiones de los 18 partidos posibles. Este hecho fue el punto de quiebre de Farfán con la Selección, pues no fue tomado en cuenta para lo referido a las últimas instancias de la ‘misión Qatar’, incluido el repechaje mundialista.

Pese al inestable momento que ha vivido el delantero durante los últimos tres años, los últimos dos meses han sido vitales para el inicio de su recuperación progresiva pues volvió a los entrenamientos. Si bien, realiza trabajo diferenciado, es un avance para que, al menos, pueda acumular algunos minutos en el torneo Clausura, competencia que Alianza Lima considera tener como meta a corto plazo tras perder la posibilidad del título del Apertura frente a los dos punteros de la tabla: Melgar y Ayacucho.

Luego del evento social, la 'Foquita' volvió a su rutina de entrenamientos con Alianza Lima (Foto: Instagram)

El 'Diez de la Calle' compartió momentos de su mañana en entrenamientos (Foto: Instagram Jefferson Farfán Oficial)

La información de su incorporación a las canchas de manera oficial todavía está en desarrollo y dependerá enteramente de su recuperación y evaluación de su físico para recibir el visto bueno de los médicos, con el fin de no arriesgar de sobremanera al delantero de 37 años.

