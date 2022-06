A Sergio Markarián lo “conmovió” Advíncula y notó “muy confiados” a los peruanos previo al repechaje

A Sergio Markarián le “conmovió” Advíncula y notó “muy confiados” a los peruanos previo al repechaje

El extécnico de la selección peruana, Sergio Markarián, analizó la derrota de la bicolor ante Australia del pasado lunes 13 de junio por el repechaje al Mundial de Qatar 2022 que significó la ausencia de la blanquirroja en el certamen de la FIFA. El DT se solidarizó con el defensor Luis Advíncula.

El estratega charrúa brindó declaraciones al programa ‘Peloteando Deportivo’ de 970 Universal de Uruguay y advirtió un exceso de confianza en torno al duelo de Perú ante Australia en Doha. Además, se refirió al plantel de jugadores, el proceso de recambio y ponderó el estilo de juego de Ricardo Gareca.

ESTABAN MUY CONFIADOS

“En lo previo veía un entusiasmo muy marcado en la afición deportiva, en los medios periodísticos, en los propios jugadores, me pareció que estaban muy confiados y se hablaba de una eventual supremacía peruana. Yo no conozco mucho el poderío de Australia, pero me pareció bueno que hubiese confianza. Hoy de alguna manera los comentarios son negativos en el sentido de que se había subestimado o se había pensado que Australia era menos de lo que fue. Eso dolió mucho”.

PENA POR LUIS ADVÍNCULA

“Personalmente me conmovió lo de Advíncula. Siendo un baluarte y jugador importante en el equipo. Quizás uno de los mejores laterales derechos de Sudamérica, tuvo la desgracia de fallar el penal y hacerse responsable de la manera que se hizo. Son cosas del fútbol. Seguramente lo podrá superar y salir adelante, como todos los jugadores que se han ido fortaleciendo a lo largo de los años y han acumulado mucha experiencia lo que les va a permitir salir rápidamente de este momento”.

El extécnico de la selección peruana se conmovió por Luis Advíncula

LA MEJOR GENERACIÓN

“Es la mejor generación del fútbol peruano en muchas décadas. Por lo menos es la mejor en las últimas dos o tres décadas”.

FALTA FORMACIÓN DE JUGADORES

“Yo tuve dos salidas de Perú. En 1997 me fui de Sporting Cristal, después de la Copa Libertadores que jugamos la final con Cruzeiro y en aquel momento decía que veía como un defecto la falta de formación y la ausencia de competencia importante a nivel juvenil. por tanto, la dificultad de la formación de jugadores. El mismo comentario lo hice cuando me fui de la selección hace unos cuantos años, pero tuve la tranquilidad de haber trabajado mucho en la formación. La mayoría de estos jugadores, son de alguna manera, los jugadores de los microciclos de la selección. Los juntábamos lunes martes y miércoles a los jugadores del medio interno, los más destacados jugaban partidos amistosos y los que pasaban la prueba pasaba a jugar las competencias por los puntos digamos.

PERÚ SIN RECAMBIO

“Ahí se fueron formando de alguna manera jugadores que hoy tienen solidez y experiencia. El caso de Luis Advíncula, Yoshimar Yotún Alexander Callens Christian Cueva André Carrillo, varios de estos muchachos, que fueron haciéndose en la competencia de a poquitos. Y llegan a la Eliminatoria pasada en la que clasificaron con un cumulo de 20 25 partidos internacionales. Hoy tienen más de 50 cada uno, pero también llegan a los 30 años o pasan los 30 años muchos de ellos y no veo que haya una generación sustituya. Parecería que los males que uno divisaba no han sido subsanados. Hay problemas de formación porque cuando veo las alineaciones son más o menos los mismos jugadores que se iniciaron conmigo”

GARECA Y EL ESTILO DE JUEGO

“Ricardo Gareca es un excelente entrenador con una característica. Últimamente estoy haciendo una diferenciación que me parece sustancial. Hay entrenadores que de los tres elementos que tienen de trabajo, que son sistema de juego, táctica y estilo, en terrenos que hay que tomar decisiones, hay que decidir cuál se utiliza o lo que nos gusta. En el caso de Gareca es un entrenador que ha optado por el estilo, ha sido primordial y no ha variado en el sistema de juego y no ha variado en cuanto a táctica, lo bueno que le aportó es que le dio un estilo”

“Personalmente creo que los entrenadores tenemos que jugar mucho en el terreno de la táctica y sistema, y tratar de sostener un estilo, en eso estoy de acuerdo, pero las herramientas fundamentales para que los jugadores lleguen a un alto nivel de rendimiento son: utilizar el sistema más adecuado, que puede ser distinto para partido, incluso en cada circunstancia del partido, y la táctica más adecuada, que también puede ser distinta para cada rival y para cada partido. Eso es humildemente mi opinión”

El extécnico de la selección peruana analizó la actualidad de la selección peruana

