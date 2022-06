Luis Advíncula asiste al Boca Juniors vs Tigre para apoyar a sus compañeros, pese a estar de licencia

Luis Advíncula presente en la Bombonera.

Luis Advíncula fue uno de los jugadores más afectados de la eliminación de Perú en el Mundial de Qatar 2022, tanto así que anunció su retiro de la selección nacional. Dos días después, se nota una mejoría en el semblante del lateral, quien se dio cita al Boca Juniors vs Tigre para apoyar a sus compañeros.

“Luis Advíncula está en La Bombonera alentando a sus compañeros. Sorprendió al plantel en el vestuario. Al igual que Zambrano, tenía licencia hasta el lunes”, publicó la cuenta Planeta Boca Juniors en Twitter.

Inmediatamente los comentarios positivos de los hinchas ‘bosteros’ inundaron la red social. “Dios lo quiero mucho. Volve que somos nada sin vos” “Advíncula presente en la Bombonera. Cómo no bancarlo”, son algunos de los mensajes para el ‘Rayo’.

Boca Juniors viene igualando 1-1 con Tigre por la primera división argentina. Darío Benedetto abrió el marcador a los 11 minutos, mientras que Jorge Figal anotó el empate en propia puerta. De esta forma, los dos equipos se fueron al descanso.

El equipo dirigido por Sebastián Battaglia se ubica decimotercero con cuatro puntos en el torneo doméstico. Después de la obtención del título, inició bien, pero luego perdió el paso. Le ganó 2-1 a Arsenal de Sarandí y después cayó por la mínima diferencia con Central Córdoba.

¿CUÁNDO REAPARECERÁ ‘BOLT’?

Emiliano Raddi, reportero que cubre todos los detalles de Boca Juniors para Sport Center en Argentina, se refirió a la situación de Luis Advíncula. “A mí me destacaron mucho el hecho de ver cómo vuelven. No es lo mismo en la victoria, el hecho de que seguramente se podía ir a Perú para disfrutar del triunfo y clasificación, pero justamente en la derrota pasa lo mismo. No vuelves con los mejores ánimos”.

“Hay que ver si tal vez está la posibilidad de que le den unos días y que se sume la semana que viene. No tiene mucho sentido que regrese mañana o hasta el jueves si no lo vas a utilizar el día domingo. Seguramente se le pueden dar unos días y volver la semana que viene y así pensar en los próximos objetivos”, complementó el periodista ‘gaucho’.

En la línea de estas declaraciones, ‘Luchito’ no estará el fin de semana ante Barracas Central y lo más probable es que haga su reaparición ante Unión. Ese partido está programado para el próximo viernes 24 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana) en la Bombonera.

