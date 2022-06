El día que Gregorio Pérez le recomendó a Alex Valera no patear penales

Gregorio Pérez le avisó a Alex Valera sobre no patear penales en Universitario.

La selección peruana perdió ante Australia en el repechaje y se quedó sin la opción de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Un duro golpe que caló muy hondo en toda la nación sudamericana, que vio cómo en la vía de los penales el elenco nacional dejaba pasar esa gran oportunidad. De hecho, uno de los lanzadores que erró fue Alex Valera, de quien se puede recordar una curiosa anécdota. Se trata de Gregorio Pérez, extécnico de Universitario de Deportes, y el que en su momento le recomendó no ejecutar la pena máxima.

Esto se llevó a cabo en el 2021, cuando el uruguayo llegó a inicios de setiembre para tomar los mandos del equipo ‘crema’. Era el primer partido que dirigía a este equipo, el cual fue ante la Universidad San Martín. El marcador estuvo a favor de su elenco (2-0 por lo goles de Luis Urruti y Tiago Cantoro). En aquella vez, el delantero jugó todo el partido y tuvo una chance de marcar mediante un penal, aunque lo falló luego de que su disparo impactara en los pies de Pedro Ynamine y se fuera desviado.

En una entrevista realizada por GOLPERU posterior a este encuentro, el ‘Goyo’ habló sobre lo que le dijo a Alex tras este suceso. “Lo hemos hablado, el primer día que jugó hasta me erró un penal entonces recuerdo que le dije en su momento: “Bueno, mirá, no vas a patear más penales, yo te tengo que proteger ””, fueron sus primeras palabras.

De repente, el futbolista le cuestionó por la confianza que no le otorgaba. “Me dice “¿no tiene confianza?” y yo “no, si yo no te tuviera confianza, no jugás nuevamente de titular, vas como titular pero te quiero proteger””, aseguró.

El técnico uruguayo le dio un consejo al delantero peruano acerca de ejecutar la pena máxima. | Video: ATV

Sin duda, un tema que podría ser debatido, ya que al ser un hombre de área y de gol, debía estar capacitado para patear penales. No obstante, también es importante mencionar que la sapiencia del estratega ‘charrúa’ ha sido una de sus principales virtudes. En ese momento habría querido evitar que sufra un bloqueo mental, tomando en cuenta que el DT recién llegaba al equipo y el gol habría servido para que el atacante muestre todas sus credenciales.

Ahora, el tiempo le dio la razón. Y es que en esa temporada, antes del arribo del uruguayo, había marcado en solo tres ocasiones. Pero desde su llegada, la situación mejoró considerablemente para Alex: anotó 8 goles, siendo fundamental para que el cuadro ‘estudiantil’ consiguiera la clasificación a la Copa Libertadores 2022.

Otro consejo que le dio el técnico al peruano fue que mejore sus desplazamientos en el área y, sobre todo, su frialdad al instante de definir. “Con el profesor Gregorio Pérez converso todos los días. Ha hecho que gane una confianza bárbara. Me dice que tengo que seguir trabajando porque hay cosas para mejorar como el descargar bien con mi compañero y tener frialdad cuando esté frente al arco ”, confesó el exDeportivo Llacuabamba en una entrevista para Willax Deportes a finales de octubre de ese año.

OPORTUNIDAD ANTE AUSTRALIA

Alex Valera no jugó como titular ante Australia en la repesca. Sin embargo, los calambres de Christian Cueva provocaron que Ricardo Gareca busque sumar un elemento en ofensiva y lo mande al campo a los 116 minutos de la prórroga. En ella, apenas pudo desenvolverse hasta que llegó el momento de los penales.

Graham Arnold, técnico de los oceánicos, había cambiado de arquero antes del segundo tiempo extra, lo cual fue determinante para el resultado final. Andrew Redmayne desconcentró a los jugadores peruanos con sus inéditos movimientos bajo los tres palos, además de su viveza, y provocó que, primero Luis Advíncula pegara su remate en el travesaño, y luego que ataje el disparo de Valera.

Un momento del que, por ahora, no se ha pronunciado, pero que tratará de superar rápidamente para ayudar a Universitario en la lucha por el título nacional.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

