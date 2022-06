Ricardo Gareca y Agustín Lozano se reunieron este jueves para hablar sobre su continuidad

El 'Tigre' lleva siete años al mando de la selección peruana y la idea es que se quede. Foto: Limay.pe.

Ricardo Gareca ya se encuentra en la Videna para definir si se queda o no en la selección peruana. El técnico argentino sostuvo minutos previos una reunión con Agustin Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en el Country Club, según informó Gustavo Peralta. Ahora lo hará con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘blanquirroja’, en la Videna.

Todas estas reuniones se dan con el único motivo de que el ‘Tigre’ siga al mando de la ‘bicolor’. Su contrato finalizó luego de quedar fuera del mundial Qatar 2022 tras perder contra Australia en la dolorosa tanda de panales, pero en la FPF quieren seguir contando con él por su gran trabajo durante estos últimos siete años.

Según informan distintos medios y periodistas, todo hace indicar que Ricardo Gareca terminará quedándose. En la primera reunión se le ofreció un contrato por los próximos cuatro años y con posibilidad de alargar en caso se de la clasificación al mundial de Estados Unidos - Canadá - México a jugarse en el 2026. El exjugador de Boca Juniors no dio una respuesta definitiva, pero lo pensará en los siguientes días.

Ahora se encuentra en el complejo de San Luis con el ‘Ciego’ y Néstor Bonillo para entablar la misma conversación y definir el mismo objetivo. Ricardo Gareca también deberá entregar un informe en los siguientes días sobre todo lo realizado en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Días previos, Agustín Lozano ya advirtió que no tienen ‘plan B’ por ahora y la idea es seguir con el ‘Tigre’ a la cabeza. “No hemos conversado sobre eso (la renovación de su contrato), nosotros estamos muy agradecidos de Ricardo, su comando técnico. No hemos hablado para nada y creo que estos días sí van a ser de mucho diálogo, de mucha conversación. Vamos a tener una reunión con mi junta directiva, con él también seguro y con todos los que integran la familia de la dirigencia del comando técnico. Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras tengamos pendiente la conversación con el profesor Ricardo, no hay ningún plan adicional

El estratega argentino llegó al complejo de San Luis acompañado de Néstor Bonillo para juntarse con Juan Carlos Oblitas. VIDEO: Jesús Chávez.

LAS MARCAS QUE ROMPIÓ RICARDO GARECA Y SUS RÉCORDS:

- Vencer a Brasil luego de 41 años (Copa América 2016).

- Vencer a Paraguay en Asunción tras 12 años (Eliminatorias Rusia 2018).

- Vencer a Ecuador en Quito (Eliminatorias Rusia 2018).

- Ganar una tanda de penales en un torneo internacional (Copa América 2019).

- Alcanzar la final de la Copa América luego de 44 años.

- Mayor racha de partidos invictos (15).

- Clasificar a un mundial luego de 36 años.

- Entrar al Top 10 del Ranking FIFA.

- Ser nominado a mejor técnico del mundo por el IFFHS en el 2021.

- Vencer a Venezuela en Caracas luego de 24 años.

- Vencer a Colombia en Barranquilla tras 23 años.

GARECA Y SU DEBUT EN LA SELECCIÓN

Ricardo Gareca fue oficializado un febrero del 2015 en la ‘blanquirroja’ y su primer partido al mando de una selección fue ante Venezuela en un amistoso internacional jugado en Estados Unidos. El 31 de marzo caímos ante la ‘Vinotinto’ por 1-0 y para ese cotejo el ‘Tigre’ convocó a 20 jugadores, 13 nacionales y siete extranjeros. Ese mismo año también disputó la Copa América y se quedó con el tercer lugar con victoria 2-1 sobre Paraguay.

