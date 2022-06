Andrew Redmayne, arquero de Australia, confesó haber botado papel de Pedro Gallese: “Era matar o morir”

El guardameta tapa en el Sidney de la primera división de Australia.

Andrew Redmayne fue el gran protagonista que terminó dejando afuera del mundial a la selección peruana. El guardameta entró en los últimos minutos del repechaje con el único objetivo de ser el encargado de clasificar a su selección desde la tanda de penales y así lo logró. Además, también fue el dueño de un hecho insólito que le costó mucho a Pedro Gallese durante la definición y ya confesó haberlo hecho.

“Fue como un momento de matar o morir”, reconoció el portero de los ‘Canguros’ cuando fue consultado sobre la acción en su llegada al aeropuerto de su país. Los seleccionados australianos fueron recibidos por un centenar de personas, que en su gran mayoría eran familiares o allegados a los jugadores. “Sí, eso sucedió”, añadió el golero cuando la prensa le preguntó sobre las imágenes que fueron captadas a ras de cancha.

“Hablamos al respecto, si tuviéramos notas en nuestra botella de agua, si alguien viera eso, lo tiraría muy lejos. Sé cuánto significa para los chicos y fue como un momento de matar o morir, así que aproveché mi momento”, también comentó el arquero del Sidney.

Lo cierto es que Andrew Redmayne, que tapa en la primera división de Australia y es reconocido como héroe en su país, fue el gran protagonista de esa noche en Doha. Sus peculiares movimientos llamaron la atención de todos los futbolistas nacionales, de los aficionados y los televidentes. Al final estos actos raros para muchos terminaron funcionando y distrayendo a los jugadores peruanos, que terminaron fallando dos penales y se quedaron sin su segunda clasificación a una copa del mundo.

El arquero australiano se percató de un detalle del peruano en la tanda de penales del repechaje. | Video: Pase Filtrado

CLAUDIO BRAVO LE DICE INGENUO A GALLESE

Pedro Gallese fue duramente criticado por no haberse percatado de la acción del arquero rival y uno de los que se pronunció fue Claudio Bravo, arquero histórico de la selección chilena. El guardameta tildó de “ingenuo” el actual del golero del Orlando City y que Andrew Redmayne fue más inteligente en el momento.

“Para mí no es ser payaso, sino más inteligente que su rival. Lo catalogan así por moverse e intentar poner en estado de nerviosismo al ejecutante. Lo que hace después con la botella, no se debe. Y el otro, muy ingenuo. Ahí no puedes pestañear”, indicó el portero del Real Betis de la primera división de España en su cuenta oficial de Twitter.

Segundo tuit de Claudio Bravo donde dice que Pedro Gallese fue ingenuo.

TANDA DE PENALES PERÚ VS AUSTRALIA

Todo empezó de maravilla para la selección peruana con la atajada de Pedro Gallese en el primer penal. El ‘Pulpo’ decidió que él iba a empezar tapando y demostró con una gran parada que había decidido bien. Gianluca Lapadula marcó el penal para la ‘blanquirroja’ y ya teníamos la ventaja. Sin embargo, todo se desmoronó en los siguientes penales. Australia ya no fallaría más y Luis Advíncula fallaría el tercero para Perú, mientras que Alex Valera falló el sexto disparo. Finalmente, Australia terminó ganando por 5-4 y se hizo dueño del cupo al Mundial de Qatar 2022.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

