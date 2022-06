Raúl Ruidíaz marcó ‘doblete’ con Seattle Sounders en goleada 4-0 sobre el Vancouver Whitecaps

El delantero anda enchufado y es protagonistas en las últimas fechas con sus goles. VIDEO: MLS.

Raúl Ruidíaz sigue encendido en esta temporada de la MLS y ya lleva ocho goles en 14 partidos disputados. Seattle Sounders venció 4-0 al Vancouver Whitecaps por la fecha 13 del torneo y la ‘Pulga’ fue el encargado de marcar un ‘doblete’. Los dos tantos en el estadio CenturyLink Field fueron dentro del área y con una excelente difinición de cara al arco.

El peruano marcó el segundo y tercer gol del partido de forma parcial. El uruguayo Nicolás Loderio apareció en la previa para abrir el marcador a los 5 minutos del compromiso. Luego llegó el primero en la cuenta personal del exUniversitario de Deportes. Una jugada asociada de varios pases consecutivos con movimientos rápidos terminó en una definición con la parte interna y con el efecto hacia adentro para el 2-0 momentáneo.

El 3-0 llegaría con un Ruidíaz dentro del área y con un toque de primera al arco. El balón llegó desde la izquierda y el peruano solo la tuvo que tocar con sutileza y buena dirección para marcar el gol que definía ya una goleada. El protagonista que selló la goleada fue el salvadoreño Alexander Roldan.

El delantero nacional no fue llamado por Ricardo Gareca para el repechaje ante Australia pese a su gran momento con el club que viste de verde y azul. que se llevó recientemente la Concachampions League de la mano de la ‘Pulga’ y pelea en la conferencia Oeste por el pase a las eliminatorias del torneo. El futbolista de 32 años si había recibido la carta de preselección de parte del ‘Tigre’.

El próximo partido del Seattle Sounders será el sábado 18 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) ante Los Ángeles FC . En este partido Raúl Ruidíaz tiene grandes chances de superar al colombiano Fredy Montero y convertirse en el goleador histórico del club, aunque seguirán peleando palmo a palmo porque ambos tienen contrato en esta temporada.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ CON PERÚ

Raúl Ruidíaz no juega un partido oficial con la selección peruana desde la derrota ante Brasil por 2 a 0 en Recife. En ese compromiso ingresó a los 73 minutos en reemplazo de Gianluca Lapadula, pero no pudo evitar la caída ante el ‘Scratch’. Después, el ‘Tigre’ Gareca no lo consideró y, cuando fue llamado previo a los amistosos de enero ante Panamá y Jamaica, decidió no ir y pasar vacaciones con su familia.

Cabe resaltar, que en su estancia con la ‘blanquirroja’, ha disputado 51 partidos, en los que solo ha podido convertir en 4 ocasiones y ha brindado la misma cantidad de asistencias. En ese sentido, se le ha cuestionado su falta de gol y falta de adaptación al sistema de juego de Perú.

HISTORIA CON EL SEATTLE SOUNDERS

Los tres goles de Raúl Ruidíaz en la final de la Concachampions League le permitieron al cuadro de la MLS obtener un título histórico y clasificarse por primera vez al Mundial de Clubes. Además, ocupa el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores en el club. La ‘Pulga’ suma 72 goles desde que llegó, mientras que el colombiano Fredy Montero, que también juega en el equipo, tiene 73.

