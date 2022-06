Ricardo Milos y las veces que videos explícitos y audios se filtraron en audiencias virtuales de Perú

A raíz de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, las audiencias judiciales y sesiones de instituciones públicas, como el Congreso de la República, se trasladaron al formato virtual. Sin embargo, han surgido un gran número de incidentes donde videos y audios “sugerentes” se robaron el protagonismo de las reuniones. Conoce aquí los incidentes más resaltantes que llegaron a ser documentados en video.

Audiencia de tutela de derecho del presidente Pedro Castillo

Este miércoles 15 de junio se llevó a cabo la audiencia de tutela de derecho del presidente Pedro Castillo para que se lo deje de investigar en el caso de por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

En un momento, la pantalla de “Asistencia Estudio Espinoza”, a la que pertenece el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, compartió el video viral del baile de Ricardo Milos, un actor porno.

“Están mostrando unas imágenes muy sugerentes”, advirtió el fiscal Samuel Rojas.

Al finalizar la audiencia, Benji Espinoza negó que él haya compartido el video, sino que responsabilizó a un asistente. Además, pidió que se investigue el tema.

Algo extraño sucedió durante la audiencia de tutela de derechos que ha solicitado Pedro Castillo. Juez se mostró incómodo con el contenido.

Audiencia de prisión preventiva virtual contra el alcalde Darwin García

En Piura, durante la audiencia de prisión preventiva virtual contra el alcalde del distrito de 26 de Octubre, Darwin García, se transmitió un video del bailarín brasileño y actor porno Ricardo Milos. Esto habría ocurrido el 16 de diciembre de 2020.

Todo sucedió en la intervención del fiscal Ricardo Ipenza Peralta. Uno de los asistentes, que según se muestra en el video estaba identificado con el nombre de Manuel Fernández, compartió su pantalla y reprodujo el video de Ricardo Milos, video viral en redes sociales.

“Mil disculpas señor juez y lamento interrumpir el señor fiscal, sucede que en el salón virtual en el que estamos nosotros hay personas no identificadas que en este momento están compartiendo imágenes que no son debidas para una audiencia como esta. Entonces, yo le pediría que, por favor, verificar en todo caso quiénes son las personas para poder retirarlas”, advirtió el abogado Jefferson Moreno.

Audiencia de prisión preventiva en Piura

Ricardo Milos volvió a aparecer en pantalla durante una audiencia de prisión preventiva, el 17 de diciembre de 2020, donde supuestas imágenes de desnudos interrumpieron al fiscal.

Como se mostraba en pantalla, a la Sala Virtual empezaron a ingresar diversas personas, quienes posiblemente no estarían relacionadas con el caso. El usuario Edgar Guevara luego compartió su pantalla y habría transmitido un video del bailarín y actor porno brasileño. Si bien no se vieron las imágenes en la pantalla que grabó el video subido al medio LP Derecho, muchos usuarios en redes sociales identificaron la música del video viral.

“Señor juez, otra vez, por favor, especialista de audio, por favor. Le he dado directivas inmediatas de que, por favor, no aceptar en ninguna otra persona que no sea apersonada en esto. Nuevamente, se está filtrando este tipo de videos, que es una vergüenza para la institución”, declaró un abogado.

Edgar Guevara luego fue identificado como el proveedor en el caso. Sin embargo, un abogado intervino y señaló que el señor se encontraba con él, en su despacho, y no había utilizado su celular para ingresar a la audiencia. Este hecho luego despertó una discusión entre los abogados y la Fiscalía, quienes denunciaron que se trataba de un problema sistemático, ya que era el segundo día que se proyectaba el video en una audiencia.

Abogado tuvo relaciones sexuales en audiencia virtual

El 28 de enero se llevó a cabo una audiencia virtual de prisión preventiva contra los implicados de una presunta organización criminal denominada ‘Los Z de Chanchamayo’, en Junín. Durante la sesión, un abogado olvidó apagar su cámara y fue captado cuando tenía relaciones sexuales.

Se habría tratado del letrado Héctor Paredes Robles, quien ejercía la defensa de Dante Alcántara Véliz, que participaba de una audiencia virtual transmitida por el canal del Poder Judicial.

Al notar lo que sucedía, los participantes alertaron del hecho y el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pichanaki de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central solicitó la intervención del Ministerio Público. El decano electo del Colegio de Abogados de Junín, Sebastián Córdoba, luego informó que sancionarían al abogado.

Audiencia virtual de prisión preventiva contra “Los Fantasmas de Ucayali”

Por otro lado, el pasado 21 de marzo de 2021 se realizó una audiencia de preventiva contra los integrantes de la presunta organización “Los Fantasmas de Ucayali”, donde se compartió un video pornográfico mientras el abogado Ciro Luna Santillán defendía a su cliente

“¡Señor magistrado! Creo que se están pasando videos subidos de tono (...) Doctor, parece de contenido pornográfico”, dijo el abogado.

Los participantes también alertaron al juez Gino Tello sobre las imágenes. “¡Expúlsalo! ¡expúlsalo”, ordenó el magistrado.

La sesión se estaba transmitiendo a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, pero tuvo que ser eliminada debido al incidente. Según reportes e informes, el video habría sido reproducido desde la ventana del fiscal a cargo del caso, Dennis Vega Sotelo.

Presentación de exministro Juan Carrasco Millones en el Congreso

Si bien no se trata de una audiencia judicial, el 30 de marzo, el exministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, pasó un incómodo momento luego de que uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso filtrara un audio sexual.

Carrasco Millones se presentó en el grupo de trabajo para responder por el caso Sarratea que se le investiga al presidente Pedro Castillo y Bruno Pacheco. Mientras era consultado por sus visitas clandestinas a la vivienda de Sarratea, uno de los parlamentarios que había dejado abierto su micrófono y, al parecer, abrió un video broma donde se escucha un audio sexual. Los parlamentarios quedaron sorprendidos y en medio de un silencio incómodo.

Posteriormente, el presidente de la Comisión decidió dar por concluida la participación de Juan Carrasco y lo invitó a retirarse. Ningún congresista habló al respecto y continuaron con sus labores tras varios minutos.

Exministro pasó vergonzoso momento tras filtrarse audio sexual | VIDEO: RPP Noticias

Congresista Norma Yarrow olvida apagar su cámara durante sesión del Congreso

Otro caso que ocurrió en las sesiones virtuales del Congreso de la República es el de la legisladora Norma Yarrow. La parlamentaria había olvidado apagar su cámara antes de proceder a darse una ducha, por lo que las imágenes se transmitieron en la sala de reunión a todos los legisladores presentes.

En su Twitter personal, la congresista manifestó que el incidente ocurrió porque no contaba con mucho tiempo, “intentando hacer apurada doble función”: seguir sus actividades en la región Lambayeque y continuar con la sesión del congreso. A través de un video en la red social, hizo la aclaración respectiva.

“Sí, para los que han visto el video, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso, intentando hacer apurada doble función: alistarme para proseguir mis actividades en la región Lambayeque y, a la vez, seguir las incidencias de una comisión del Congreso. Esa es la verdad”, expresó.

