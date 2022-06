Renovación Popular alista moción de interpelación contra ministro del Interior tras desaparición de Juan Silva

Jorge Montoya asegura que el fin de la medida es lograr la censura de Senmache.

Tras varios días en los que la Policía Nacional del Perú no ha logrado localizar al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se esperan mayores explicaciones por parte del ministro del Interior, Dimitri Senmache. Si bien este ha aparecido en diversos medios, el Congreso de la república se encuentra alistando una moción de interpelación y no se descarta que esta desencadene en una censura.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, confirmó que su grupo parlamentario se encuentra preparando la moción de interpelación contra el titular del Mininter. Durante las próximas horas se compartirá el documento con otras bancadas a fin de que puedan adherirse con sus respectivas firmas. Senmache respondería sobre las acciones de la PNP a fin de capturar al exministro de Pedro Castillo.

“El ministro ha tenido una actitud que busca evadir su responsabilidad, lo real es que no han hecho nada por capturar a Silva ni a los otros presuntos delincuentes que están siendo buscados por la justicia. El caso más resaltante es el del ex titular del MTC, sabían que podía darse esta situación [de escape], pero no ajustaron”, dijo Montoya en conversación con el diario limeño El Comercio.

Si bien el proceso de interpelación supone la presencia del ministro ante la representación nacional para responder a un pliego interpelatorio planteado, el vocero de Renovación Popular ha confirmado que el principal objetivo de este procedimiento es lograr la censura de Senmache. Cabe precisar que el ministro del Interior no lleva ni un mes en el cargo ya que asumió desde la noche del 23 de mayo de 2022.

Ministro Dimitri Senmache aseguró que desconocía la orden de detención preliminar contra Juan Silva.

Dimitri Senmache, lograría salvarse de la censura si durante las próximas horas y días consigue capturar al prófugo Juan Silva, sobre quien pesa una recompensa de S/ 50,000 a quien ayuda a la PNP en su búsqueda. Sin embargo, durante los últimos días, tanto el ministro como la Policía, han señalado que se encuentran imposibilitados de hacer seguimiento al prófugo por no contar con una orden específica del Ministerio Público.

EXTIENDE LA CULPA

Durante una reciente aparición en televisión, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró que la PNP ha hecho todo lo que está a su disposición para cumplir con los pedidos del Ministerio Público. “El 27 de mayo en la noche, se recibe el oficio en el que se dispone la medida de videovigilancia a Juan Silva”, dijo el ministro para justificar que las altas horas de la noche obligaron a que el pedido sea procesado recién el 28 de mayo.

Esta medida, según el propio ministro, no les permite hacer seguimiento del investigado, sino solo ubicarse en los puntos asignados a fin de registrar los movimientos que ahí suceden. En el caso de Silva se desplegó unidades a las propiedades de Silva. Sin embargo, “nunca llegó a esos puntos”, resaltó el ministro del Interior. Si bien indicó que recibieron la información de que Silva estaba brindando una entrevista en un canal de televisión no se acercaron al lugar porque no había sido destinado a este.

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, deberá responder por todos los sujetos prófugos de la ley, hasta el momento. | Foto: MININTER

Al ser consultado sobre quién tendría la culpa de que Juan Silva haya logrado escapar del rastro de la PNP, Senmache señaló a la fiscalía al no cumplir con enviar la información requerida a las autoridades. “Desde nuestro punto de vista hay una responsabilidad del Ministerio Público porque se demoraron dos días en avisar a la Dirección contra la corrupción (Dircocor)”.

“Teniendo todas las pruebas como los audios y las transcripciones ¿Por qué no dieron la orden de descerraje y allanamiento?”, señaló el ministro del Interior para luego resaltar que las acciones de la PNP parten gracias a una orden fiscal o judicial.

