Amenazan a María del Carmen Alva para que deje la presidencia del Congreso: “¡No se metan con mis hijos!”

Amenazas a María del Carmen Alva.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, denunció que ha recibido amenazas en su contra por intermedio de su menor hija, a quien le enviaron un mensaje de WhatsApp exigiendo que su madre renuncie al cargo.

La también parlamentaria de Acción Popular dio este comunicado ante de iniciar la sesión de pleno de hoy. De esta manera informó que, desde hace semanas, es amenazada desde adentro y fuera del Palacio Legislativo, primero, en relación a la difusión de llamadas telefónicas que mantuvo en privado, luego, para pedirle su dimisión al cargo, inclusive le dan hasta este viernes 17 para hacerlo.

“Lamento comunicarles que el día de hoy he recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un celular que usa una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país, quiero denunciar esto hecho y comunicarlo a la representación nacional y la prensa. No podemos permitir que esto tenga espacio”, comunicó.

“En los últimos días he sido víctima de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no solo llegaban desde fuera del poder legislativo sino también registradas desde dentro del Congreso. Ahora ya no son audios manipulados, es una amenaza que pide mi renuncia, mencionado el lugar donde resido”, añadió.

En ese sentir, indicó que no se va a doblegar ante los amedrentamientos que viene recibiendo y que va a denunciar las amenazas en su contra, “porque son bajezas que solo las usan los delincuentes”. Por último, fue enfática al exigir que no se metan con su familia.

“Me indigna que esta amenaza haya llegado al celular que utiliza mi hija. No voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos. ¿Qué pretenden? Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con rectitud. Les duele que no sea corrupta”, manifestó.

“Si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar. Soy una mujer de principios, formada en un partido político que siempre ha estado de lado de la democracia. Ante los ataques políticos, aquí me tienen, pero las amenazas las voy a denunciar, porque son bajezas que solo las usan los delincuentes. Voy a ser reiterativa en algo que quiero que quede claro, voy a ser reiterativa en algo que quede claro: ¡No se metan con mis hijos!”, finalizó.

Tras su intervención, la titular del Parlamento recibió el apoyo de congresistas de distintas bancadas, quienes se solidarizaron con ella y rechazaron que su familia resulte afectada por su actividad legisladora.

“Señora presidenta, quiero manifestarle mi absoluta solidaridad por las amenazas que ha recibido, peor aún cuando lo ha hecho contra una de sus hijas. Nuestra familia no tiene porque pagar por nuestras actividades. En ese sentido, creo que ahí todos tenemos que cerrar filas, porque no importa el partido político de donde vengas, con la familia de uno no se debe meter nadie. Por último, que se metan con nosotros. (...)”, fueron las palabras de la congresista del Partido Morado, Susel Paredes.

SEGUIR LEYENDO