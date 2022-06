André Carrillo le contó a Diego Penny que no sabían del portero Andrew Redmayne en los penales

André Carrillo contó que la selección peruana no sabía del portero australiano.

Andrew Redmayne realmente sorprendió a la selección peruana en el repechaje camino al Mundial de Qatar 2022, pues André Carrillo le confesó a Diego Penny que no tenían información del arquero australiano, quien terminó siendo la figura en la definición de penales.

El técnico Graham Arnold hizo un cambio al finalizar el alargue y causó el asombro de todos. Andrew Redmayne reemplazó a Mathew Ryan, capitán de los ‘Socceroos’. Esta modificación, seguramente, había sido planificada previo al decisivo partido, debido a que, en 2019, el guardameta utilizó su técnica de baile para atajar dos penales y le dio el título nacional a su equipo. Sin embargo, Ricardo Gareca y su comando técnico no lo tenían estudiado.

“ Ayer conversé con André Carrillo por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales pero no sabían el tema del arquero . El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”, contó el portero peruano en diálogo con RPP.

Asimismo, el ‘Flaco’ manifestó lo que pudo percibir del semblante de la ‘Culebra’. “Él es muy activo en redes sociales, pero lo vi con pocas ganas”, expresó. Y es que, no es para menos, Perú se quedó a un penal de ir a una Copa del Mundo por segunda vez consecutiva.

SU OPINIÓN DEL PORTERO AUSTRALIANO

Andrew Redmayne se robó las portadas de los diarios a nivel mundial por su excéntrica manera de pararse bajo los tres palos. Entró para tapar en los disparos desde los doce pasos y cumplió con su propósito: le bloqueó el último remate a Alex Valera y le dio a Australia la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Le estamos dando mucha vida a los movimientos del arquero australiano. El baile igual es válido, puedes hacer cualquier movimiento mientras no sea infracción. No siento que el arquero nos haya agarrado de ‘lornas’, pero sí estaba preparado para ese momento. Perú tiene grandes pateadores pero a veces toca fallar”, declaró Diego Penny.

El guardameta peruano se refirió a la acción astuta del australiano con los apuntes de su compatriota. “Pedro Gallese es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros. No pudimos hacer el gol que nos faltó para clasificar”.

Por último, no evitó mandarle una advertencia al cancerbero del conjunto oceánico. “Si me daba cuenta de que el arquero australiano me botaba el papel, lo afeitaba. Yo creo que Pedro no se dio cuenta”.

