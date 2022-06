Luis Advíncula: Boca Juniors evalúa darle días de descanso tras quedar fuera del mundial

El lateral derecho se cornó recientemente campeón de la Copa de la Liga de Argentina.

Luis Advíncula es probablemente el jugador que más afectado terminó luego de la derrota de Perú ante Australia en el repechaje al mundial de Qatar 2022. Pese a que todos los jugadores de la selección peruana hicieron un mal partido, el lateral derecho se lo tomó personal por haber fallado el penal que le tocó. Ahora, Boca Juniors, por el momento que vive el jugador, evalúa darle días de descanso para que se recupere emocionalmente.

“Creo que me preguntaron cuándo se sumaban los seleccionados de Perú. Y cuando yo pregunté eso, a mí me destacaron mucho el hecho de ver cómo vuelven. No es lo mismo en la victoria, el hecho de que seguramente se podía ir a Perú para disfrutar del triunfo y clasificación, pero justamente en la derrota pasa lo mismo. No vuelves con los mejores ánimos, justamente vimos a Advíncula muy deprimido con la publicación que hizo”, comentó Emiliano Raddi, reportero que cubre todos los detalles de Boca Juniors para Sport Center en Argentina.

Luego destacó que existe esa posilidad por lo mortificado psicológicamente que está el ‘Rayo’. “Hay que ver si tal vez está la posibilidad de que le den unos días y que se sume la semana que viene. No tiene mucho sentido que regrese mañana o hasta el jueves si no lo vas a utilizar el día domingo. Seguramente se le pueden dar unos días y volver la semana que viene y así pensar en los próximos objetivos”, expresó el periodista.

Boca Juniors juega este miércoles 15 de junio ante Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional de Argentina. En este partido no estarán presentes los peruanos y todo hace creer que tampoco para el duelo del fin de semana, cuando enfrenten a Barraca Central por la cuarta jornada. La idea sería que lleguen para el compromiso ante Unión de Santa Fe el próximo 25 de junio y tener ritmo futbolístico antes que jueguen los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil.

Recientemente el ‘Rayo’ junto al ‘León’ obtuvieron su primer título juntos luego de levantar el trofeo de la Copa de la Liga de Argentina al vencer a Tigre en la final. Ahora su equipo lleva dos victorias y una derrota en el torneo doméstico.

La selección peruana perdió 5-4 ante Australia en tanda de penales y quedó fuera del Mundial de Qatar 2022

ADVÍNCULA SE DESPIDIÓ DE LA SELECCIÓN, PERO LO BORRÓ

Luis Advíncula vivió probablemente el peor momento de su carrera desde que juega al fútbol profesionalmente. Y no se exagera cuando se menciona que puede ser el peor de su vida. El lateral terminó desconsolado en el césped del estadio Ahmad bin Ali en Doha y no encontró cómo sobreponerse por varios minutos, incluso volviendo a los camerinos se despidió de la ‘blanquirroja’.

Tras llegar al vestuario escribió lo siguiente en sus redes sociales: “Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”. Horas más tarde, borró el mensaje de sus perfiles.

