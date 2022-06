Pablo Giralt, periodista de DirecTV, tras eliminación de Perú: “Estoy con bronca, no dio todo lo que tenía”

El periodista Pablo Giralt mostró su decepción por eliminación de Perú en repechaje Qatar 2022.

La durísima derrota que sufrió la selección peruana contra Australia ha dejado diversos comentarios, sobre todo por el bajo rendimiento que mostró en el repechaje y que le quitó la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Uno de los que habló sobre el juego fue Pablo Giralt, periodista de DirecTV Sports, quien se mostró fastidiado por la forma en que fue eliminado y todo lo que no pudo exhibir.

El conocido comunicador expresó su molestia al inicio del programa ‘Fútbol Total’ de dicha cadena internacional. La sensación de bronca, no solo por el resultado final, sino también porque la ‘bicolor’ tuvo que atravesar por un extenso camino en las Eliminatorias para alcanzar esta decisiva instancia.

“Perú afuera del Mundial, Australia en carrera. Yo estoy enojado porque Perú no fue Perú. Estoy con bronca y con fastidio, porque el camino de la eliminatoria es tan largo. Luego vas a partido único y jugó 15 minutos bien, del segundo tiempo de la prórroga. Después, no pueden pasar 105 minutos y no patear al arco”, fueron sus primeras palabras.

La incomodidad también surgió a raíz del corte del sueño de los hinchas peruanos, quienes anhelaban ver a la ‘blanquirroja’ nuevamente en una Copa del Mundo. Del mismo modo, resaltó los logros que ha conseguido este plantel bajo el mando de Ricardo Gareca.

“Siento mucha bronca y no lo digo de manera demagógica. Por la ilusión de todos los peruanos siento bronca, por este grupo de la selección que ha hecho historia en el fútbol peruano: final de Copa América, Mundial. ¡Ojo! No nos olvidemos jamás de eso. Por Ricardo Gareca, que es un técnico tremendo. Pero siento bronca porque puedes ganar o perder al fútbol. El tema es morirte de nada y hoy siento que Perú no dio todo lo que tenía ”, declaró.

Pablo Giralt expresó su malestar por el bajo rendimiento de la selección peruana en el repechaje Qatar 2022. | Video: DirecTV Sports

En eso, Giralt cuestionó que recién en la segunda parte del tiempo extra, el equipo peruano haya llegado a arco rival tratando de generar alguna ocasión de peligro. “Cuando vimos en el segundo tiempo de la prórroga que mete ‘Orejas’ Flores el cabezazo en el palo, remate al arco de Advíncula, se puede decir “pucha, está, ¡vamos! ¡dale!”, expresó.

Para finalizar, el periodista reconoció que el hecho de que Perú hubiera podido estar en la cita mundialista les causaba un mayor interés de lo que es Australia, tomando en cuenta que en Sudamérica, solo cuatro representantes serán partícipes.

“¡Tanto miedo había en Rayán! Un Francia vs Perú en el Mundial para nosotros era movilizador. Pero nos quedamos en el Mundial con Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, nadie más. ¡Qué bronca!”, exclamó.

Australia's forward Martin Boyle (L) is tackled by Peru's defender Miguel Trauco (R) during the FIFA World Cup 2022 inter-confederation play-offs match between Australia and Peru on June 13, 2022, at the Ahmed bin Ali Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

En definitiva, hasta antes del segundo tiempo extra, el combinado patrio no tuvo llegada de peligro. Solo un cabezazo desviado de Gianluca Lapadula en el primer tiempo de la etapa reglamentaria fue la única llegada que llevó a cabo. Después, el delantero nacido en Turín apenas tuvo contacto con el balón, lo cual reflejaba el trámite del cotejo. Perú sin claridad en el pase y sin creatividad al momento de inventar jugadas en tres cuartos de cancha hacia adelante.

Para esto, es cierto que los oceánicos manejaron las acciones a su manera, desesperando a los jugadores de la ‘bicolor’ hasta llevarlos a los penales, donde se decidió la contienda.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

Como bien mencionó el comunicador, esta selección ha conseguido diversos logros internacionales como estar ubicada entre las ocho mejores de Sudamérica en cuatro Copas Américas, sumado a la clasificación para la Copa del Mundo Rusia 2018. Ricardo Gareca le inyectó ese gen competitivo, el cual le permitió hacerle frente a cualquier rival, aunque nada de esto pudo verse reflejado en la última repesca. Por lo pronto, habrá que esperar lo que suceda en las próximas semanas, con el futuro del técnico argentino en duda.

