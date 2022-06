Presidente de la FPF: “Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras tengamos pendiente la conversación con Ricardo”

Agustín Lozano habló de la continuidad de Ricardo Gareca y los cambios que habrá en la selección peruana de cara a las próximas eliminatorias.

Luego de la Eliminación de la Selección Peruana, a manos de Australia por penales, en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de Qatar 2022, Ricardo Gareca culminó su contrato al frente del conjunto bicolor. Ante ello, Agustín Lozano, presidente de la FPF, tomó la palabra a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez para dar detalles de la intención que existe con relación a su continuidad.

“La junta directiva este viernes se está juntando para la planificación futura, pero con Ricardo Gareca es un tema de dialogar todavía, no hemos tenido ningún diálogo con respecto a su continuidad o no continuidad”, fueron las primeras palabras de Lozano a su salida del aeropuerto Jorge Chávez.

Tras ello, los periodistas le preguntaron, ¿cuál es el plazo que se maneja para oir a Ricardo Gareca si desea continuar o no dirigiendo a la selección peruana? " Mira, los plazos están marcados por los partidos próximos que tenemos. Hay compromisos en el mes de setiembre, hay compromisos en el mes de noviembre, amistosos y las Eliminatorias del próximo ciclo mundialista, aún no se conoce la fecha de inicio, pero el trabajo tiene que continuar. Tenemos que trabajar con una persona que esté liderando a la selección. Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras tengamos pendiente la conversación con el profesor Ricardo, no hay ningún plan adicional”.

A su vez, le preguntaron al presidente de la FPF, Agustín Lozano, cómo se sentía Ricardo Gareca tras la eliminación ante Australia por penales. “Como no puede estar dolido, si él se siente como un peruano más, como no va a estar dolito, todos estamos dolidos, duele mucho esta eliminación, nos duele por la forma como somos eliminados, creo que a todos nos ha costado aceptar una eliminación así, en la tanda de penaltis, porque personalmente considero que merecimos una mejor suerte. Así es el fútbol y hay que seguir trabajando para que la próxima clasificatoria nos regale una felicidad de nuevamente estar en un Mundial”, apuntó.

“Yo ya lo he dicho una y mil veces, los procesos hay que respetarlo y hay un proceso que uno tiene que valorar y reconocer que la anterior y esta selección nos ha hecho unir como país, nos ha hecho soñar y llenado de ilusiones, por eso, no podemos dejar de reconocer tantas cosas que a veces pensábamos muy lejanas, pero hoy lo sentimos a lo largo de estas últimas clasificatorias. Entonces, si hay alguien, quien ha tenido la capacidad de unir, de hacernos soñar y tener una esperanza, no podemos cortar ese proceso de ninguna manera. Pero es cuestión de diálogo. Es cuestión de ponerse de acuerdo. Por parte de la FPF siempre habrá la mejor disponibilidad y vamos a ser respetuosos y esperar que el profesor Gareca esté bien y se tome un tiempo”, agregó.

LOZANO RESPALDA A ADVINCULA Y VALERA

“El fútbol nos da revancha, y todos los chicos dieron lo máximo, entiendo que Advíncula o Valera, que son los jugadores que lo han tomado con más fuerza, tienen la oportunidad de decirle al país, aquí estamos para poder seguir defendiendo la camiseta de la selección. Son jóvenes que le han dado todo. Un Advíncula que le ha dado todo a la selección, un Valera que está en proceso de crecimiento y podía convertirse en una gran expectativa. Todos los chicos merecen un reconocimiento y la tristeza de ellos, en su madurez que cada día van adquiriendo, van a superar este dolor que tienen”, sentenció Agustín Lozano.

