Quién es Andrew Redmayne, el arquero bailarín de Australia que se convirtió en héroe ante Perú por su excéntrico estilo para atajar penales

Valera falla penal en el Perú vs Australia. Video: TNT Sports Chile

Andrew Redmayne se convirtió en héroe de Australia que eliminó a Perú por penales en el repechaje por el penúltimo lugar para el Mundial de Qatar 2022. El arquero de 33 años contuvo el último tiro en la definición y se destacó por su particular baile antes de cada ejecución de sus rivales. El entrenador australiano Graham Arnold lo mandó al campo de juego en el final del alargue como su carta ganadora (en lugar de Ryan, el golero titular y capitán del plantel) y le trajo buenos resultados.

En cada previa a los remates de los jugadores peruanos el guardameta oceánico efectuó un particular baile con el objetivo de desconcentrar a sus rivales. En tres de ellos no tuvo resultado, pero tuvo una señal a favor en el tiro que Luis Advíncula pegó en el palo derecho. Aunque la explosión llegó con la última ejecución de Alex Valera, que contuvo Redmayne arrojándose a su derecha.

“Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó en 2019, cuando usando esa misma técnica fue la figura en la definición del título que su equipo, el Sydney FC, le ganó por 4-1 en los penales a Perth Glory por la final de la liga del fútbol australiano. En esa oportunidad contuvo dos penales y en uno de ellos, acertó la intención de picarla de su rival.

Debutó en 2007 en una liga semi profesional y siempre jugó en su país. En la actualidad sigue siendo parte del Sydney FC.

Fue el tercer encuentro del golero en la selección mayor. Tiene una estadística que marca cuatro penales atajados en 19 ejecuciones.

Más allá de la jugada del entrenador Arnold, no considera que se haya tirado a la pileta el haberse decidido por Redywane en la definición por penales, ya que lo considera como “fantástico” y “muy bueno” en atajar esos disparos.

