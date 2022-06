Carlos Alcántara sobre la selección peruana: “No tenemos nada que reprocharles”

Carlos Alcántara le envió un consejo a Luis Advíncula tras perder el penal ante Australia. (Foto: Captura / Instagram)

Carlos Alcántara se sumó a la larga lista de figuras del espectáculo peruano que comentaron sobre la derrota del equipo de fútbol peruano ante Australia el último lunes 13 de junio que nos dejó fuera del Mundial Qatar 2022.

El actor estuvo como invitado en ‘América Hoy’ y no dudó en dar su descargo. Según el también productor, solo había dos posibilidades y lamentablemente, le tocó al Perú perder. Además, señaló que no hay que reprocharle nada a los jugadores ni a Ricardo Gareca.

“Habían dos posibilidades, pasar o no pasar y nos tocó el momento de perder. No tenemos nada que reprocharles, ni al entrenador ni a los jugadores” , comenzó diciendo el humorista.

Asimismo, aseguró que no hay nada negativo que pueda decirle a Luis Advíncula por fallar el penal y resaltó su talento. “¿Qué le vamos a reprochar? nos ha dado triunfos y hemos ido al mundial”.

Por otro lado, Carlos Alcántara señaló que también hay otros deportes que se deben resaltar, pues han conseguido medallas de oro y plata que son un beneficio para el Perú.

“Yo creo que el fútbol es un deporte de mucha gente, pero también hemos sido campeones mundiales de tabla hawaiana, en un montón de deportes y los chicos hace poco han traído medallas de oro y plata. Hay que alegrarnos y hacer fiesta de otros deportes”, agregó.

En otro momento, se dirigió a Luis Advíncula para enviarle un mensaje de aliento y le pidió que no se sienta culpable por no anotar el penal ante Australia. “Yo creo que Luchito, si me estás viendo, esto afecta solo a tu ego, porque tú no te puedes atribuirte la culpa de un trabajo que viene de muchos años, de tus compañeros, de un entrenador que le ha devuelto al equipo peruano esa alegría y tantos triunfos. Quítate tanto peso y sigue trabajando, saca adelante la Copa América y gana tu partido”, sentenció.

REBECA ESCRIBENS ENVÍA MENSAJE A LUIS ADVÍNCULA

Rebeca Escribens no dudó en dar unos minutos para alentar al público y los deportistas que entregaron todo en la cancha este 13 de junio ante Australia. Además, se refirió al comunicado de Luis Advíncula donde sorprendió al asegurar que renunciaría a la selección peruana.

“Buenos días, buenos días, porque la vida es así, la vida continúa y, de acuerdo con mis compañeros, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. lo bueno es que Perú estuvo unido y fijándose en la cabeza un sueño que bueno, no se dio”, indicó la también actriz.

Luego, se dirigió solo al futbolista. “Advíncula, todo está bien, tranquilo. Tiene pa’ rato el hombre, para que llore tiene pa’ rato. Tranquilo que la vida continúa, así es”, acotó la presentadora de TV, resaltando que hay mucho logros y derrotas que tendrá que enfrentar, pues su carrera sigue.

