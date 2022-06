Alejandro ‘Chocolatito’ Pino arremete contra Adolfo Aguilar: “Lo que es un snack, es un snack”

Alejandro Pino confesó que se sintió mal al escuchar a Adolfo Aguilar revelar que salieron. (Foto: Captura / Instagram)

Alejandro Pino, conocido como ‘Chocolatito’, fue abordado por las cámaras de Amor y Fuego para ser consultado sobre las recientes declaraciones de Adolfo Aguilar, quien reveló que ambos estuvieron saliendo durante un tiempo, pero que finalmente su intento de relación no funcionó.

“Salimos, no estuvimos. Salimos un tiempo, un buen tiempo en realidad. Es un tipo extraordinario, es un tipo lindo, talentoso. No lo voy a negar, creo que él tampoco lo niega. Estoy muy agradecido de haber salido con él”, dijo el conductor de Yo Soy en el canal de YouTube, Soy Jackie Ford.

Esto no pasó desapercibido para Alejandro Pino y no dudó en responder a las preguntar del reportero del magazine de Willax TV. El exchico reality se mostró bastante indignado, pues señaló que está en desacuerdo que se esté hablando del tema actualmente.

“Ha pasado un montón de tiempo y no es necesario volver con lo mismo. Me aburre un poco”, dijo, para luego contar que las palabras del director de cine lo hicieron sentir mal y confesó que ahora está en un nuevo romance.

“Me sentí un poco mal, sí, la verdad, porque lo vi innecesario después de tiempo, sacar tema y conversación de lo mismo. Ahora estoy en una relación, me siento muy feliz, estoy tranquilo y quiero mantenerme así (...) Si él está viendo que está lucrando hablando sobre su vida privada, bacán, es su responsabilidad, es su vida. Yo no podría decir nada de lo que él haga y no”,

En otro momento, se animó a enviarle un corto mensaje a Adolfo Aguilar, no sin antes tildarlo como un ‘snack’, término que se está volviendo popular para referirse a los romances que no tienen importancia y que han durado muy poco.

“Que le vaya bien y que siga su vida. No (tengo comunicación con Adolfo) y tampoco quiero hablar con él. Lo que es un snack, es un snack”, concluyó.

Cabe resaltar que, antes que se emitiera la entrevista este 14 de junio, Alejandro Pino utilizó sus redes sociales para confesar que es bisexual. “Soy un hombre BISEXUAL, en mayúscula porque mi orientación o mi gusto sexual no me define ni como persona ni mucho menos los valores y principios que me ha inculcado mi familia desde pequeño y que conservo como mi mayor tesoro”, se leyó en las historias de su Instagram.

Alejandro ‘Chocolatito’ Pino arremete contra Adolfo Aguilar. (VIDEO: Willax TV)

