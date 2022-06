Yonhy Lescano criticó soberbia de María del Carmen Alva: “Le he dado sugerencias y ha sido muy hostil”

El excandidato a la Presidencia de la República por Acción Popular, Yonhy Lescano, se mostró en desacuerdo con la gestión que viene realizando María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República. El representante de Puno recalcó que, pese a sugerencias, la parlamentaria se ha mostrado hostil.

“Desde un inicio he dicho que no estoy de acuerdo con esa gestión. En primer lugar, porque no está demostrando cierto manejo político para poder acercar al Congreso con la gente. , aseguró el exparlamentario en entrevista a Canal N.

El excongresista por Acción Popular también aseguró que, pese a que ha querido tener acercamientos con la funcionaria, tuvo una respuesta inesperada. “Mucha soberbia, que yo se lo he dicho. Con ella yo hablaba en un inicio y le daba sugerencias, pero ha sido muy hostil, demasiado hostil” , aseveró el funcionario.

En la entrevista, Lescano aseguró que mantuvo comunicación con la parlamentaria hasta fines del año pasado o inicios de este año. “A veces (hablábamos) en el WhatsApp, o a veces hablábamos personalmente, pero ,simplemente, no compartía las cosas”, indicó respecto al cuestionamiento de intentos de comunicación.

Yonhy Lescano criticó la gestión de María del Carmen Alva. “Mucha soberbia, le he dado sugerencias y ha sido muy hostil”, aseguró.

Asimismo, el exlegislador aseguró que la bancada de Acción Popular tampoco estaría teniendo el mejor comportamiento y que se ha resistido al apoyo de demás miembros del partido de la pala.

“Ellos no han querido el apoyo, yo por qué voy a ir. Si ya es congresista, que asuma, pero desprestigian el partido, no trabajan como deben trabajar para el Perú y eso afecta una serie de cosas”, refirió.

Criticó también que muchos de los parlamentarios se estarían dejando llevar por una línea derechista, “Se dejan llevar mucho por la derecha (...) hay gente del mismo partido que se deja llevar por esa línea”, añadió.

Tras ser cuestionado sobre en qué situación estos habrían presentado estas actitudes, Lescano señaló que esto se evidencia en la nueva Reforma Constitucional. Esta, según Lescano, se está trabajando “de espaldas al pueblo”, y se trararía de instalar la bicameralidad. “Instalar nuevamente la bicameralidad es un acuerdo, simplemente, por conveniencia. (...) De estar controlando siempre tener mayores posibilidades de tener poder”, indicó.

En esta línea, criticó que, cuando el Perú tuvo dos cámaras, “no eran lo suficientemente ágiles para atender rápidamente los problemas del Perú”, por lo que no sería una solución para las problemáticas que atraviesa el país en un marco legislativo. A su vez, señaló que, ahora, el Congreso va a estar “subrepresentado” y que “no va a trabajar bien”.

Yo creo que el problema en el Perú no es cómo tienes que reestructurar el Estado, es el comportamiento de los políticos. Ese es el problema: ladrones, filibusteros, que tienen antecedentes, que tienen investigaciones, difamadores, mafias. (...) Le pongas dos o tres cámaras al Congreso, los mismos van a entrar. , indicó enérgicamente el exparlamentario de Acción Popular.

Ante esto, se le preguntó sobre la responsabilidad del partido acciopopulista, de donde salen los próximos parlamentarios electos. Respondió que se debe buscar un “mayor o mejor mecanismo de elección” para conformar la lista del siguiente Parlamento.

Asimismo, respecto al partido de Acción Popular y sus futuras listas de candidatos al parlamento, indicó: “ Yo creo que el candidato presidencial debe elegir a sus congresistas y someterlos a votación interna , en el caso de Acción Popular, que todavía hace votaciones internas. (...) Estos son los congresistas que yo propongo, porque van en mi línea, porque yo los conozco y no le van a fallar al Perú”.

Este último pronunciamiento fue contrastado por el entrevistador, quien indicó que, al ser miembros del Legislativo, no “deberían” ser puestos por el “Ejecutivo” ya que eliminarían la función de fiscalización que tiene el Congreso.

SEGUIR LEYENDO: