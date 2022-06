Yonhy Lescano critica a María del Carmen Alva tras filtración de audio: “Me da vergüenza ajena”

Yonhy Lescano y Maricarmen Alva.

Tras conocerse el contenido de los nuevos audios que involucran a María del Carmen Alva, el ex candidato a la presidencia, Yonhy Lescano, se pronunció ante este nuevo escándalo que envuelve a nuestra política peruana.

A través de una conversación con el periodista Nicolas Lúcar del espacio radial Exitosa, Lescano señaló que esta situación le da vergüenza política.

“En torno a los audios que María del Carmen Alva ha reconocido, nosotros rechazamos en toda contundencia. Nosotros somos un partido que no estamos conspirando ni confabulando en ningún momento. Me da vergüenza ajena escuchar estos audios que no tienen práctica política, se está renunciando a los principios, se han desviado. Tienen mafias organizadas y que se juntan convocando a marchas, eso por ejemplo Acción Popular, nosotros nunca lo hemos hecho”, expresó.

“Nosotros rechazamos la conducta soberbia de María del Carmen Alva, se está utilizando mal el esfuerzo de todos nosotros no estamos de acuerdo con esa conducta absolutamente contrario a los principios democráticos. El pueblo lo está gritando a gritos, que se vayan todos, que se elija a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso de la República”, agregó.

Se han difundido dos audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. |Foto: Twitter

Por otro lado, la bancada de Cambio Democrático también exigió la renuncia de María del Carmen Alva a la Presidencia del Congreso de la República a raíz de los audios en los cuales se le escucha hablar de una posible vacancia al presidente Pedro Castillo.

“Frente a la reciente difusión de audios que contienen afirmaciones de la congresista María del Carmen Alva que buscan destituir un gobierno elegido legítimamente, el grupo parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú exige su renuncia a la Presidencia del Congreso de la República”, se lee en un comunicado publicado por el grupo parlamentario en sus rede sociales.

Asimismo, el partido con representación en el Congreso, recordó que es la población quien le ha “bajado el dedo”, ya que en las ultimas encuestas casi el 80% no está en acuerdo con la gestión que viene realizando en el Parlamento. Ante eso, expresaron que no existe una agenda legislativa que responda a las demandas de la ciudadanía.

Guillermo Bermejo espera que las Fuerzas Armadas se pronuncien tras audios de María del Carmen Alva

“De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento debe ‘representar al Congreso, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer la organización y funcionamiento del Congreso , como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la Nación’”, detalló la bancada de Cambio Democrático.

Por su parte, Carlos Anderson señaló que este audio es parte de una campaña para que se olviden de los audios con Zamir Villaverde sobre corrupción.

“Esta es una distracción clarísima de que no quieren que se hable de los audios que muestran la corrupción al más alto nivel, con el secretario del presidente, el ministro favorito que no podían sacar y los sobrinos”, acotó.

AUDIO DE ALVA

(Transcripción Textual)

(Pedro Castillo) está hasta la coronilla. No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo, está cagado. Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como (Manuel) Merino, ¿me entiende? ¿Por qué renunció Merino si era constitucional?, ¡por presión de la calle!”

Quieren cerrar el Congreso, pues estamos acá. Antes, las Fuerzas Armadas se tomaron fotos con Vizcarra porque estaban con él, eso ya lo sabemos. Pero ahora las Fuerzas Armadas están con nosotros.

VIDEO RECOMENDADO

José Gavidia aclara el rol de las Fuerzas Armadas tras audio filtrado de María del Carmen Alva. VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO