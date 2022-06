Renato Tapia en la previa del Perú vs Australia: “Me visualizo celebrando el pase a Qatar 2022″

El mediocampista nacional dio sus impresiones sobre importante partido rumbo al Mundial Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

Renato Tapia habló a pocos minutos del partido entre Perú y Australia por el pase al Mundial de Qatar 2022. El volante será el encargado de darle equilibrio a la selección peruana y en la previa se atrevió a brindar algunas declaraciones. El jugador del Celta de Vigo se mostró emocionado por la cantidad de gente. Además, confesó que si hay nervios, pero que se encuentra feliz por el momento que están viviendo. Por otro lado, dijo que visualizó el pase al mundial.

“La verdad que acabo de pasar por aquí y se escucha a la gente gritando en otro continente, que es lo más bonito. Por ahí si nos tocaba en Sudamérica o ahora que pasó en Barcelona, por ahí se notaba un poquito más, pero estamos en otro continente, prácticamente cruzando el globo terráqueo y la verdad que muy feliz por toda la gente que vino y ojalá sea un lindo espectáculo”, comentó en entrevista con Movistar Deportes.

Además, e refirió al partido y dijo que lo dejarán todo. “Hay nervios, hay mucha incertidumbre, pero feliz, es un momento único, feliz por estar aquí. Estos momentos son únicos, vemos a gente que muere por el país, por ver a su familia. Nosotros no somos la excepción y vamos a darle todo lo que podamos. Hemos venido trabajando en los entrenamientos. Me visualizo en muchas cosas. Una fue celebrando el pase ”

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

Soccer Football - FIFA World Cup Qualifier - Australia v Peru - Al Rayyan Stadium, Al Rayyan, Qatar - June 13, 2022 Peru's Carlos Zambrano and Peru's Renato Tapia during the warm up REUTERS/Mohammed Dabbous

FARFÁN QUIERE ESTAR EN QATAR 2022

Jefferson Farfán se refirió al partido entre Perú y Australia por el repechaje a Qatar 2022. Además, también aprovechó para confesar su último pedido como futbolista es estar en próximo mundial. El jugador se viene recuperando de su lesión en la rodilla y ya se le vio integrado al plantel de Alianza Lima.

“Todos estamos con esa ansiedad, estamos super positivos obviamente, una selección increíble y espero que nos den esa alegría de siempre. Me encantaría estar ahí, pero son procesos, en este momento no me toca estar y me toca apoyar a mis compañeros y cuerpo técnico al máximo. Que mayor alegría que la selección gane y clasifique al Mundial nuevamente”, sostuvo en conversación con América.

“¿A quién no le gustaría? Pero obviamente entiendo que ahora lo primordial es mi salud. Recuperarme al 100% y de ahí lo que Dios quiera. Estoy preparado. Muchas veces se ha hablado de mí (que no debería ser convocado), pero no me molesta. Mi sueño, el último para que ya no joder más, ir al siguiente Mundial. Lo tengo en la mente, por algo es, yo calladito. Acuérdense de mi. Guarden el video”, contó entre risas.

Jefferson Farfán habló sobre la selección peruana a poco del partido con Australia.

