Jefferson Farfán elogia a Ricardo Gareca y se ve en el Mundial de Qatar 2022

Jefferson Farfán habló sobre la selección peruana a poco del partido con Australia.

Jefferson Farfán es uno de los ausentes en la selección peruana para afrontar este repechaje Qatar 2022. El jugador de Alianza Lima le deseó suerte a la ‘bicolor’ en este trascendental partido y le dio todos los créditos a Ricardo Gareca por el éxito del conjunto nacional en el último tiempo. Asimismo, la ‘Foquita’ se animó a confesar su objetivo de estar presente en la próxima Copa del Mundo.

“Todos estamos con esa ansiedad, estamos super positivos obviamente, una selección increíble y espero que nos den esa alegría de siempre. Me encantaría estar ahí, pero son procesos, en este momento no me toca estar y me toca apoyar a mis compañeros y cuerpo técnico al máximo. Que mayor alegría que la selección gane y clasifique al Mundial nuevamente”, sostuvo en conversación con América.

¿Qué es lo que extraña Farfán de la ‘blanquirroja’? “Todo. El ambiente es super chévere, hay mucha chacota, de verdad que es muy bonito, es una familia y todos los que van ahí se sienten muy a gustos”.

Además, Jefferson Farfán se refirió al trabajo de Ricardo Gareca. “Yo creo que a todos los deportistas de la selección le ha cambiado el chip. Teníamos una mentalidad muy negativa y él llegó con su cuerpo técnico para cambiar eso. De saber que somos iguales a cualquier equipo, que podemos jugar de igual a igual y gracias a Dios se han visto muchos resultados. Antes éramos el patito feo de las eliminatorias”.

“¿A quién no le gustaría? Pero obviamente entiendo que ahora lo primordial es mi salud. Recuperarme al 100% y de ahí lo que Dios quiera. Estoy preparado. Muchas veces se ha hablado de mí (que no debería ser convocado), pero no me molesta”, respondió a la consulta de ser considerado en la nómina del ‘equipo de todos’.

Su confesión: “ Mi sueño, el último para que ya no joder más, ir al siguiente Mundial . Lo tengo en la mente, por algo es, yo calladito. Acuérdense de mi. Guarden el video”, contó entre risas.

HALAGOS DE SU EXTÉCNICO

Infobae conversó con Guus Hiddink sobre el Perú vs Australia y no vaciló en preguntarle sobre Jefferson Farfán. Y es que la ‘Foca’ fue su pupilo en el PSV Eindhoven, su primer club en el extranjero. El holandés recordó con mucha nostalgia al peruano y tuvo palabras positivas para él.

“Me alegro mucho que usted está nombrando a Jefferson Farfán, puesto que fue unos de los mejores fichajes de la historia de PSV. Apenas he visto un jugador con una gran eficacia como él. Arrancando como nadie, habilidoso en el duelo uno contra uno. Dejaba a los defensas sufrir con miedo, sus centros, y sus goles decisivos. Además, de ser una gran persona y muy metido con sus compañeros. Farfán es humilde, encantador de persona y me siento orgulloso de conocerle”, manifestó.

¿CUÁNDO FARFÁN VOLVERÁ A JUGAR?

Lo último que se supo de Jefferson Farfán fue que ya se encontraba entrenando con Alianza Lima, pero aún no a la par de sus compañeros. Esto es algo positivo, pues antes el ‘10 de la calle’ se mantenía en la Videna realizando su terapia para la rodilla. Se espera que pueda reaparecer en el Torneo Clausura.

El delantero no disputa un partido oficial desde la final del año pasado. Entró a los 62 minutos en reemplazo de Wilmer Aguirre en el empate 0-0 con Sporting Cristal que terminó con la obtención del título de la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO