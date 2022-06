Fiscalía reprogramó citación de Pedro Castillo para el viernes 17 de junio

El presidente Pedro Castilo deberá presentarse en el Ministerio Público este viernes 17 de junio a las 10 de la mañana por disposición del fiscal Pablo Sánchez. Esto luego de que el fiscal de la Nación lo incluyera en una investigación preliminar por los cuestionamientos en su contra en el caso puente Tarata III. En un inicio, la citación estuvo programada para hoy lunes 13 de junio.

La reprogramación se resolvió a partir de un pedido de reconsideración hecho por Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. Este señaló que la citación se realizará después del veredicto de la audiencia de tutela de derechos fijada para el miércoles 15 por Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria, que escuchará a la defensa del mandatario y a la Fiscalía para determinar si se vulneraron las garantías constitucionales en el proceso judicial contra el jefe de Estado.

“Esta nueva fecha ocurrirá después de la audiencia de tutela de derechos que será el miércoles 15. Si ese día estimaran nuestro pedido y nos dieran la razón, entonces la investigación quedaría censurada para el presidente y, por tanto, todas las diligencias en relación a este no tendrían validez o sentido”, manifestó Espinoza en diálogo con RPP. Por su parte, el presidente ya había anunciado que no se presentaría este lunes.

“Estoy dispuesto a colaborar. Voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación. Nosotros tenemos una agenda. Hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita; pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, declaró Pedro Castillo al canal del Estado luego de 110 días de distanciamiento con los medios de comunicación.

Sobre el pedido de reprogramación solicitado por su defensa legal, el mandatario indicó que no se trata de un intento por no colaborar con las investigaciones. “Me comprometo a responder (a los cuestionamientos de la Fiscalía de la Nación) y lo voy a hacer. Si se me apertura un proceso en Lima, u otro espacio, me voy a someter. Ese es mi compromiso con el país”, agregó.

Las diversas acusaciones en contra del presidente Pedro Castillo han llevado a que su desaprobación aumente, así como el pedido de la población de su salida del cargo. Según la última encuesta de Ipsos, en base a 1.243 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, el 62% de los peruanos consideran que el jefe de Estado debería retirarse del cargo. Esto representa una disminución en un punto (63%) a comparación de lo alcanzado de abril pasado.

Por otro lado, el 36% señala que Castillo debería cumplir su mandato hasta el 2026. En tanto, el 2% no precisa su respuesta. Estas cifras, además, se relacionan a las marchas que se han realizado contra el jefe de Estado en las últimas semanas en Lima y algunas regiones del país.

El 35% de los peruanos considera que no cree que el país mejore si solo sale Castillo de la presidencia. En tanto, el 34% no le interesa nada relacionado a la política. El 22% no confía en los organizadores de las manifestaciones contra el mandatario. El 9% señala que las denuncias contra Castillo son falsas. El 8% analiza que las acusaciones no son tan graves. Y el 14% no estaba enterada de las marchas.

