Ejecutivo realizará nuevo Consejo de Ministros Descentralizado en Yauyos este martes

| Foto: PCM

La PCM continúa con los Consejo de Ministros Descentralizados. Este martes 14 de junio, realizará el XV de ellos en la ciudad de Yauyos, en Lima Provincias.

Este XV Consejo de Ministros tendrá como objetivo “trabajar las prioridades de desarrollo territorial de Lima Provincias junto con sus autoridades locales” para el cierre de brechas a favor de la población, señala la PCM en su cuenta de Twitter.

El presidente Pedro Castillo; el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vásquez; y los ministros de Estado participarán del encuentro. También se contará con la presencia del gobernador regional y los alcaldes provinciales y distritales del departamento de Lima.

A la fecha se han realizado sesiones similares en Cusco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Puno, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco y Huánuco y otras regiones del país.

CRÍTICAS A LOS CONSEJOS DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS

Si bien los Consejos de Ministros Descentralizados buscan identificar y corregir las dificultades que enfrentan los gobiernos regionales y locales para ejecutar sus obras, y escuchar las demandas de la sociedad civil para incluirlas en la agenda de trabajo del Ejecutivo, también ha habido cuestionamientos.

Según el diario El Comercio, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que 12 de las sesiones han costado un total de S/222.781,58. Esto porque corresponden a gastos de pasajes aéreos, pasajes terrestres, hospedajes, alimentación, entre otros aspectos.

De otro lado, también se habría desembolsado S/ 216.910,30 por parte de la Secretaría de Descentralización del Viceministerio de Gobernanza Territorial “financiados a través del proyecto PNUD Gestión Territorial del Desarrollo”. En total, la PCM reportó el uso de S/439.691,88 de fondos públicos para las sesiones regionales.

Además, un reportaje del programa Panorama mencionó otros detalles. El teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, señaló que teniendo en cuenta la seguridad y movilización de los funcionarios, “se gastaría 1 millón 200 mil soles por encuentro. Multiplicado por los doce que se han realizado sería 14 millones en total”.

En tanto, Rosa Sánchez, experta en protocolos y eventos consultada por Panorama dijo que la mesa tendría un valor aproximado de S/ 1,200, las sillas S/ 2,000, la alfombra S/ 300 y la pantalla LED S/ 6,000.

ALVA CUESTIONA CONSEJO DE MINISTROS

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, manifestó hace unas semanas que “no hay duda” de que las sesiones de los Gabinetes Descentralizados no cumplen su verdadero objetivo, sino que son un medio de propaganda, sobre temas afines al Gobierno, como el de la asamblea constituyente.

“Me he reunido hasta con 10 alcaldes y todos, incluyendo el gobernador regional, me han comentado cómo ha sido la sesión descentralizada en Huancavelica y me dicen lo que ya me habían dicho los congresistas de la región: no entran los dirigentes, entra su portátil, llevan a la gente que ellos quieren y no hay acuerdos ni compromisos, por eso no hay actas”, dijo a RPP.

En respuesta, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, negó que en estos eventos se promueva una Asamblea Constituyente.

“La sociedad solicita que hagamos estos consejos descentralizados, lo cual mortifica a un pequeño sector, especialmente de la prensa de nuestra capital”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: