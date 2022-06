Perú vs Australia: Cómo se mueve el mercado de las prendas para mascotas por el repechaje en Gamarra

Mascotas también alentarán a la Selección en el repechaje a Qatar 2022.|Foto: Wapa

A vísperas del repechaje entre Perú vs Australia por un cupo a Qatar 2022, miles de hinchas se preparan para alentar a la blanquirroja. Los engreídos de la casa, como perros y gatos, tampoco pasan desapercibidos, quienes también se unen a la celebración utilizando prendas alusivas a la selección peruana. En esta línea, Gamarra se alista para vender cerca de 30 mil camisetas para hinchas y mascotitas, y se preparan para confeccionar más de un millón de prendas con la temática de la selección, incluyendo manteles, turbantes, entre otros.

El emporio comercial de Gamarra también se pone la camiseta para alentar, pero desde el nivel de producción y confección. El comercio viene incrementando sus ventas en torno a la cercanía del partido de repechaje, y una de las prendas que llaman la atención son las destinadas para las mascotas.

Pese a que este grupo es más reducido, con la reactivación del emporio, “el sector ha tenido un crecimiento lento, pero seguro” . Camisetas, chalecos bandanas y demás prendas son las favoritas de los hinchas para vestir a sus mascotas para el día de la celebración.

Dentro de todo este gremio comerciante, las prendas para varones y mujeres suelen ser las más vendidas; sin embargo, el sector dedicado a las mascotas está tomando fuerza, sobre todo en estas fechas.

“Se está haciendo diversos modelos y diseños novedosos. Es un sector aún pequeño el que se dedica a vender ropa para mascotas, pero ante esta fiebre de la blanquirroja los peruanos quieren tener a los engreídos de la casa con la camiseta”, aseguró Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra en entrevista a Infobae.

La vocera de los empresarios de Gamarra también aseguró que los productores dedicados a estas prendas cuentan con la capacidad para cubrir con toda la demanda que se exija en estos últimos momentos previos al partido. “Lo bueno de este momento es que tenemos una industria que puede desarrollarlo, diseñarlo y producirlo para tenerlo listo para la venta en cuestión de días u horas ”, indicó.

Saldaña también comentó respecto a la elaboración de estos productos, puesto que este tipo de público es más reducido, por lo que se destina una cantidad menor de talleres para la confección de las prendas para mascotas.

“Cerca de 1500 talleres producen todo lo que tienen que ver con productos de la blanquirroja. De ese sector, un promedio del 5% está dedicado a la producción de estas prendas para mascotas”, mencionó.

Es decir, cerca de 75 talleres están a la vanguardia de la confección, diseños y creación de prendas innovadoras para los perros y gatos del hogar, quienes suelen tener mayor protagonismo en las casas.

Lukas, hincha de la blanquirroja, vistiendo una pañoleta. |Foto: Infobae

Como Lukas, más mascotitas se visten en apoyo a la selección; sin embargo, estas adquieren sus prendas desde diferentes distribuidores. Mr. Dog es una de las veterinarias que ofrece estos productos. Desde hace una semana inició con la venta de camisetas y chalecos para cachorros. Estos productos se ofrecen mediante redes.

“Suelo bañar a Lukas ahí, y vi que trajeron distintos productos de la Selección. (...) Lukas es un perro grande y a veces no encontramos polos que le queden, pero conseguimos esta bandana para él”, aseguró Christian Vergara, hincha de la selección peruana que también celebrará con su mascota.

Dulce, una cachorra que alentará en este repechaje. |Foto: Infobae

Dulce es otra de las mascotas que se unen al aliento a la blanquirroja. Como se puede apreciar, esta, al ser mas pequeña puede optar por una camiseta bicolor. Así como ella, otras mascotas lucen las prendas que el sector textil va innovando.

Saldaña también comentó que estas prendas se personalizan, y los usuarios suelen llevar polos básicos para colocarles el número y nombre de mayor agrado para que el can o minino los utilice. En realidad, la elección de qué prenda usar depende del amo y cómo quiera combinar con su engreído en el partido.

Desde el gremio de comerciantes plantean que, si la bicolor clasifica a Qatar 2022, las ventas de camisetas y artículos alusivos a la blanquirroja se incrementarían en un 100%.

LUNES 13: FERIADO PARA EL SECTOR PÚBLICO

Ministro Sánchez revela que el gobierno evalúa dar feriado el lunes 13 por el repechaje. VIDEO: Canal N

Este sábado 11 el Gobierno anunció que el lunes 13 fue decretado como feriado a través del Decreto Supremo 068-2022-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, fecha del partido de repechaje entre Perú vs Australia para Qatar 2022.

“No necesitamos un feriado para vibrar con nuestra selección. La venta, probablemente, se va a ver un poco reducida”, aseguró Saldaña.

Como ella, distintos sectores criticaron la decisión del Ejecutivo, puesto que consideran que traería afectaciones económicas.

“No solo impacta en el tema de venta; en realidad, el feriado impacta sobre todo en el tema de producción. Si bien es opcional para el sector privado, así sea un feriado, al personal hay que pagarle por el feriado. Están atacando directamente el bolsillo de quienes generan empleo y quienes pagan al personal”, expresó.

Finalmente, la vocera de los empresarios de Gamarra indicó que, decisiones como estas, no se deben tomar por “quedar bien” y deben analizarse a profundidad. “Nosotros no podemos darnos los lujos de no trabajar, porque no cobramos los sueldos del estado. Nosotros tenemos que seguir produciendo para dar una vida digna a nuestras familias”, culminó.

