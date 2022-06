“A la selección italiana le hace falta un Lapadula”, manifestó Roberto Baggio previo al repechaje Qatar 2022

Roberto Baggio destacó a Gianluca Lapadula.

Extrañan a Gianluca Lapadula. Roberto Baggio, exgoleador de la selección italiana, reconoció que el ‘Bambino’ es el delantero que le falta a la ‘Azzurri’, la cual no pudo clasificar a un Mundial por segunda vez consecutiva, mientras que Perú, con el jugador del Benevento a la cabeza, se encuentra a un partido de asistir a Qatar 2022.

“A la selección italiana le hace falta un Lapadula. Un delantero luchador que no se rinde, un ‘9′ azzurro”, manifestó el exfutbolista de la Juventus en conversación con Eurolatinos.

Asimismo, el jugador retirado se refirió al decisivo encuentro de la ‘bicolor’ con Australia. “Perú es un equipo fuerte que está jugando su clasificación al Mundial, le deseo lo mejor y ojalá pueda clasificar a la Copa del Mundo”.

Gianluca Lapadula se perfila para ser titular ante los ‘Socceroos’ el próximo lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Al Rayyan Stadium. El ‘Zorro’ comandará el ataque de la escuadra de Ricardo Gareca junto a Christian Cueva y André Carrillo.

Foto:@SeleccionPeru

Y este comentario de Baggio se debe a que Italia vive en una pesadilla. Fue campeón de la Eurocopa, pero no pudo, una vez más, clasificar a la Copa del Mundo. Los dirigidos por Roberto Mancini cayeron por la mínima diferencia ante Macedonia del Norte en las eliminatorias del viejo continente. Los ‘azules’ no encontraron una respuesta positiva en ataque con futbolistas como Ciro Inmobile, Joao Pedro y Giacomo Raspadori.

EL PASADO DE LAPADULA

Cuando vestía la camiseta del AC Milán, Gianluca Lapadula recibió el llamado de la selección italiana para afrontar un partido clasificatorio europeo contra Liechtenstein y un amistoso con Alemania. No obstante, no disputó un encuentro oficial. En su única participación con el conjunto nacional marcó un hat-trick sobre San Marino.

Lapadula solo disputó un amistoso con Italia.

Después de no tener mucha continuidad en los ‘rojinegros’, no volvió a ser convocado. La volvió a romper en el torneo doméstico con Lecce alcanzando 11 goles, pero no fue suficiente. ‘Lapagol’ se cansó de esperar y retomó conversaciones con Perú, país donde nació su madre. Previamente, había sido contactado por Ricardo Gareca y compañía y él decidió no aceptar el llamado.

El atacante tramitó su DNI peruano en tiempo récord y quedó apto. Su primera participación fue en una fecha doble de Eliminatorias sudamericanas. Jugó ante Chile y Argentina, ambos compromisos terminó con derrota. Luego, integró la nómina de jugadores para la Copa América.

Poco a poco se fue ganando su lugar en el ‘equipo de todos’, pues Paolo Guerrero, delantero y capitán, no atravesaba un buen momento por su lesión en la rodilla. Gianluca asumió la responsabilidad de ser el ‘nueve’ y si bien tiene distintas características del ‘Depredador’, los dos dejan todo en el campo cuando se ponen la ‘blanquirroja’.

A POCO DEL SUEÑO

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores de la selección peruana que podría clasificar a su primera Copa del Mundo. Por ello, probablemente, el delantero del Benevento disputará uno de los partidos más importantes de su carrera deportivo, el cual asumirá con mucho compromiso.

“Yo siempre pienso que, si puedo elegir entre tener una responsabilidad o no, yo prefiero tener una responsabilidad. Me siento muy motivado, tenemos la posibilidad de lograr un sueño y no creo que haya ansiedad. Solo hay mucha motivación, sabemos que es un partido importante y nos jugamos muchísimo. Tenemos que sacar este partido adelante”.

