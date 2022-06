Néstor Villanueva anuncia medidas legales contra Tessy Linda por acusarlo de maltratador y extorsionador

Néstor Villanueva denuncia a Tessy Linda. Foto: composición.

Luego de que la bailarina Tessy Linda apareciera en televisión a denunciar a Néstor Villanueva por maltrato físico y chantajearla con un video intimo de ambos, el cantante no aguantó más y anunció que tomará medidas legales contra ella. Además, resaltó que ya no permitirá que lo acusen sin pruebas.

La noche del miércoles 8 de junio en el programa de Magaly Tv La Firme, Néstor Villanueva se comunicó por teléfono en vivo y comentó que desconocía el video íntimo y negaba las extorsiones que habían llegado al celular de la bailarina.

Según dijo el cumbiambero, la persona que aparece en el video sexual no es él, asegurando que llegará a instancias judiciales. Además, la expareja de Florcita Polo Díaz afirmó que jamás se han grabado juntos en la intimidad.

“Para empezar esa persona no soy yo, a mí ya me causa demasiada molestia que se esté hablando a cada rato de mi persona. Yo voy a tomar medidas legales porque sinceramente no soy yo la persona , deben analizar bien”, manifestó.

En otro momento, cuando Tessy Linda le preguntó a Néstor si no habían estado juntos en la intimidad, el cantante de cumbia le respondió que la respetaba mucho, pero lo que estaba hablando era demasiado para él y que no iba permitir que lo sigan acusando de algo que no había hecho.

Asimismo, reveló que a él también quisieron extorsionarlo con el mismo material audiovisual. “Hace un par de días me escribieron a mis redes sociales mostrándome ese video y no le tomé importancia porque no soy yo (...) no hicimos un video de ese tipo”, dijo.

Con respecto a las acusaciones de violencia física, Néstor Villanueva indicó que no dejará que se hable mal de su persona.

“Van a tener que demostrar lo que esta hablando, no voy a permitir que nadie más se atreva hablar mal de mi persona, tratando dejarme mal si yo he preferido callar es por la tranquilidad de mi familia, pero esto no lo voy a permitir, porque me está acusando de haberla golpeado, de ser el del video, tantas cosas que no voy a permitir más”, remarcó.

Néstor Villanueva rechaza acusaciones de Tessy Linda. (VIDEO. ATV)

NÉSTOR FIRMARÁ EL DIVORCIO A FLORCITA

A final del programa, la conductora Magaly Medina aprovechó el enlace telefónico para preguntarle a Néstor Villanueva si iba a firmar los papeles del divorcio a Florcita Polo Díaz. Él respondió que sí y que si querían mañana mismo podía ir al set de televisión a firmar dicho documento.

“Magaly, si tú quieres lo hacemos en tu programa y también puede ir toda la prensa. Si tú quieres yo firmo mañana mismo ese documento, no tengo ningún tipo de problema en hacerlo” , señaló.

De inmediato, Magaly Medina le pidió que cumpla con su palabra porque se estaba comprometiendo de manera pública. “Mañana (9 de junio) entonces. Después no me vengas a decir que no, porque públicamente te estás comprometiendo. No hay que llenarse la boca con palabras demuéstralo con hechos”, comentó la conductora.

Néstor se defendió y señaló que no tiene problema en legalizar su separación. Además, indicó que solo está siguiendo una orden para cumplir con su divorcio. “ La última vez que estuve en tu programa yo dije que sí le voy a dar el divorcio. Pero el primer paso es la conciliación y lo segundo es el divorcio. Recién hemos hecho la conciliación”, sentenció Villanueva.

Como se recuerda, la ultima semana de mayo, Néstor y Florcita llegaron a un centro de conciliación en Miraflores y quedaron en un acuerdo con respecto a la manutención y pensión de alimentos de sus dos hijos. De lunes a viernes estarían con la mamá y los fines con el papá. Además, concretaron que Néstor Villanueva cubriría la pensión de alimentos por mil soles para ambos niños.

Néstor Villanueva anuncia que firmará su divorcio con Florcita Polo. (Video: ATV)

