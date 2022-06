Christian Cueva y su magia a pleno, con jueguitos de múltiples tacos previo al Perú vs Australia

Cueva mostró toda su magia haciendo dominadas con el taco junto a Cominges. (Foto: Internet)

Christian Cueva y todo el plantel de la selección peruana ya se encuentran en Qatar y realizaron su primer entrenamiento en el AlSaad Sports Stadium. Bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca, el popular ‘Aladino’ dio rienda suelta a su talento y nos regaló puro ‘chocolate’.

Culminando la práctica, Cueva se dio tiempo para hacer dominadas juntos a Juan Cominges. Ambos deportistas son conocidos por tener una calidad exquisita con el balón y ahora no fue la excepción. En el gramado del estadio qatarí, Cueva y Cominges se dedicaron a pasarse el balón por el aire solo con el taco.

Los periodistas presentes en la práctica nacional, solo atinaron a quedar maravillados con la calidad del ‘10′ de la selección. También elogiaron la increíble técnica de Cominges que todavía sigue intacta desde su época como futbolista.

Cueva demostró toda su calidad junto a Cominges en Qatar. (Video: GolPerú)

Hay que recordar que la bicolor llegó este 10 de junio a la ciudad de Doha en Qatar. Los dirigidos por Gareca se estarán hospedando hasta después de la repesca en el lujoso hotel Hyatt Regency donde fueron recibidos por centenares de hinchas que llegaban de distintas partes del mundo.

La blanquirroja entrenará dos días antes del repechaje que se jugará el lunes 13 de junio a la 1:00 pm (hora peruana) en el en el Ahmad bin Ali Stadium. Hay que recordar que esta será uno de las dos repescas que se disputarán para obtener los dos últimos cupos para ir al mundial de Qatar 2022.

Este sábado realizaron su primera sesión de entrenamiento en el estadio Jassim bin Hamad. Este recinto es el oficial para el club Al-Sadd SC y el de la Selección de Qatar, es válido comentar que este estadio como la mayoría que se encuentran en este lejano país cuentan con aire acondicionado para luchar contra las altas temperaturas que hay en el verano.

El próximo entrenamiento de la ‘bicolor’ será este domingo a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Después de la práctica, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa desde el estadio donde jugará ante Australia. La conversación con los medios de comunicación está programada para las 4:00 a.m. (hora peruana).

Aire acondicionado debajo de los asientos del Ahmad bin Ali Stadium, escenario del repechaje. | Foto: Getty Images

LOS NÚMEROS DE CUEVA

Una de las grandes figuras de este proceso rumbo a la Copa del Mundo 2022 fue Christian Cueva. El enganche del Al-Fateh, de principio a fin, ratificó todo lo bueno que supo mostrar en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar.

El popular ‘Aladino’ dejó registros aún superiores a las Clasificatorias 2018. Cueva Fue clave en 21 puntos de 24 logrados por la blanquirroja. Además, anotó ante Ecuador en Quito en el triunfo 2-1, marcó en la victoria, por el mismo marcador, ante Venezuela en Caracas.

Asimismo, marcó en Lima ante la ‘Vinotinto’, Chile y Bolivia. Asistió de forma inolvidable a Edison Flores para el histórico 1-0 ante Colombia en Barranquilla y, por supuesto, brindó un pase de tres dedos notable para que Gianluca Lapadula abra el marcador ante Paraguay en la fecha final.

En total, Cueva terminó con los increíbles números de un total de 37 partidos jugados, 9 goles anotados, 7 pases gol y 2725 minutos jugados. Esto lo pone como uno de los futbolistas más valiosos en todo este proceso para la lucha de la clasificación a este nuevo mundial.

