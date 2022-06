Ricardo Gareca sigue fino con el balón y no pierde su olfato goleador: el peculiar gol en práctica previa al Perú vs Australia

Gareca inició los entrenamientos en Qatar previo al repechaje para Qatar 2022. (Foto: FPF)

Ricardo Gareca y todo el plantel realizaron su primer entrenamiento en Qatar. Esta es la primera sesión previa al repechaje para el mundial que se jugará en dicho país. El ‘Tigre’ no dudó en reconocer la cancha a su fiel estilo como delantero y se atrevió a anotar un gran gol para la vista de todos los periodistas que estaban presentes en el estadio.

En esta particular situación se puede ver al DT argentino iniciar la jugada desde la mitad de la cancha y apoyarse con dos miembros de su comando técnico. Mientras hacía paredes con sus colegas, poco a poco, fue avanzando hasta llegar a afuera del área grade. Finalmente, al llegar a la media luna, no dudó en disparar el balón hacia la esquina inferior derecha. Luego de esto la mayoría de comunicadores deportivos, que se encontraban informado sobre el entrenamiento, no dudaron en aplaudir al estratega.

El conjunto blanquirrojo realizó su práctica en el estadio Sadd bajo la atenta mirada del ‘Tigre’ que ya tiene su once definido para este partido tan importante que se jugará el lunes 13 de junio. Todos se ejercitaron con normalidad salvo Yoshimar Yotún y Pedro Aquino, ambos jugadores tuvieron que realizar un trabajo diferenciado.

Hasta ahora el itinerario que de la bicolor se viene cumpliendo al pie de la letra. Los futbolistas nacionales trabajaron con balón en un recinto totalmente climatizado debido a las altas temperaturas que hay en el país qatarí. En total fueron casi dos horas de arduo entrenamiento que terminó con la popular ‘rondita’ donde hubo más de una carcajada.

Cada uno de estos 28 muchachos están a solo dos días de lograr la hazaña y conseguir una posible segunda clasificación consecutiva a los mundiales. Ricardo Gareca, si consigue esto, se convertirá en una leyenda para la población peruana.

El próximo entrenamiento de la ‘bicolor’ será este domingo a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Después de la práctica, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa desde el estadio donde jugará ante Australia. La conversación con los medios de comunicación está programada para las 4:00 a.m. (hora peruana).

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

Ricardo Gareca anotó un golazo en prácticas de la bicolor. (Video: Latina)

GARECA, EL DELANTERO LETAL

Ricardo Gareca fue un letal delantero argentino que fue reconocido en el fútbol de su país, en el extranjero y en la selección albiceleste.

El ‘Tigre’ nació el 10 de febrero de 1958 en Buenos Aires. Defendió las camisetas de Boca Juniors (1978-1984), Atlético Sarmiento (1981, cedido), River Plate (1985), América de Cali (1985-1989), Vélez Sarsfield (1989-1992) e Independiente de Avellaneda (1993-1994). Además, Selección Argentina en diferentes campañas hasta 1987.

Jugó 334 partidos y convirtió 145 goles en Argentina (Primera División) Jugó 118 partidos y convirtió 57 goles en el extranjero. En selección nacional jugó 20 partidos y convirtió 6 goles. Gareca jugó un total de 472 partidos y convirtió 208 goles.

Gareca fue delantero de Boca Juniors en los 80'. (Foto: Internet)

