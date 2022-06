Perú vs Australia: una novia buscó a Ricardo Gareca en Doha y el DT cumplió con su cábala previo al repechaje

La pareja de novios llegó hasta Qatar para darle la suerte al 'Profe' Gareca (Foto: redes sociales)

Ricardo Gareca, además de ser el entrenador de la selección peruana, en un hombre ‘cabalero’. Los reiterados triunfos conseguidos con la bicolor han sido relacionado a detalles o aspectos que, por más mínimos que parezcan, se han confabulado a favor de una racha positiva para el DT. Ahora, previo al partido de repechaje ante Australia rumbo al Mundial de Qatar 2022 se cumplió con el ritual.

Existe un caso particular con las ‘novias’. Entre toda la afición reunida y conglomerada a las afueras del hotel de concentración de la selección, se encontró a una novia, vestida de blanco y junto a ella su novio con camisa y terno. Ambos considerados como la ‘cábala’ del equipo nacional y, sobre todo, del ‘Tigre’ Gareca.

“Yo sé que el profe es recontra cabalero... Estamos esperando al profe Gareca para darle la suerte y ganar este partido. Nos vamos al Mundial”, mencionó la pareja de novios.

Anita y su novio viajaron a Doha especialmente para el partido y la brindar un poco de suerte a la Selección

Aunque ya conocido, es importante recordar que la cábala más conocida y utilizada por el DT de la selección peruana es coincidir con alguna ‘novia’ en la previa de un partido importante en las instalaciones del hotel de concentración. Esto ya ocurrió para las victorias logradas en el camino a Rusia 2018 y, ahora en búsqueda del cupo a Qatar, la pareja de peruanos, Anita y su novio, viajaron a Doha para facilitarle la tarea a Gareca y así pueda cumplir con su práctica ‘cabalera’.

Milagros Polo fue la 'novia cábala' de Ricardo Gareca para Rusia 2018 (Foto: redes sociales)

Otra de las cábalas, pero esta vez a nivel colectivo, es la camiseta a utilizar. Con el uniforme alterno (camiseta roja), la selección peruana consiguió el triunfo 2-0 frente a Australia con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero, por la fase de grupos de la tercera y última jornada de los duelos del bombo C. Aquel duelo fue histórico porque después de 44 años, desde el Mundial de Argentina 1978, el Perú volvía a tener un triunfo en el máximo torneo global. Sin embargo, no fue un cotejo decisivo con un marcador determinante pues, al ser la última instancia, con un triunfo y dos derrotas, no existía opción de siguiente fase.

El uniforme alterno (camiseta y short rojos) fue utilizado para el único triunfo de Perú en Rusia 2018. Coincidentemente, fue contra Australia

Para esta ocasión, en el Perú vs Australia del próximo 13 de junio, la selección volverá a utilizar la camiseta roja alterna. ¿Coincidencia o cábala? Pues todo hace pensar que es la segunda opción pues, si hay algo que destacar del plantel, es la intuición desde los detalles y la ‘piel’ roja no es la excepción. Sin embargo, la realidad es que la FIFA decidió la indumentaria a utilizar, determinando que la ‘alterna’ es la opción escogida.

Lo siguiente para la Selección, además de las cábalas y predicciones en torno al buen augurio, es la última jornada de entrenamiento durante la mañana del domingo 12 de junio. Al mediodía qatarí, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa para informar los últimos detalles trabajados por el plantel y las expectativas para el lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana) en Ahmad Bin Ali Stadium de Rayán. El duelo de repechaje será televisado por Movistar Deportes y Latina Televisión. Asimismo, se podrá seguir el minuto a minuto de la repesca en la web de Infobae.

