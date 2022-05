Katy Jara explota por burlas tras promocionar concierto religioso: “Si fuera reguetón, se agotan las entradas”

Katy Jara enfurece por comentarios negativos al promocionar concierto cristiano. (Foto: Facebook / Instagram)

Hace varios días, Katy Jara sorprendió a propios y extraños al anunciar que se entregaría al cristianismo y cambiaría su estilo de vida. Esto tras estar varios meses desaparecida de la televisión y renunciar a la conducción de “Domingos de fiesta”, programa de TV Perú que la acogió por muchos años.

Desde entonces, la cumbiambera se ha dedicado a publicar en sus redes sociales diversos temas de religión así como a promocionar algunos conciertos de cantantes cristianos. Sin embargo, existen muchos que aún no creen en su conversión y se burlan de su fe.

En ese sentido, la cantante no se quedó callada y decidió responderle a todos sus detractores con un extenso texto en su cuenta oficial de Facebook donde no tuvo reparo en criticar las grandes sumas de dinero que se pagan por escuchar a artistas del reggaetón en comparación a los cantantes de música cristiana.

“Que pena leer tantos comentarios negativos. Si fueran otros artistas de reguetón, al instante se agotan las entradas, que sobrepasan los 800 soles por persona todo para cantar en sus conciertos canciones que incitan al sexo. Ahí todos felices. Y si es un grupo de alabanzas, la gente se indigna”, se lee en la primera parte de su texto.

LEE TAMBIÉN: Katy Jara y el cambio radical que le dio a su vida: dejó los escenarios y ahora sigue a Cristo

Asimismo, no dudó en sacar cara por los artistas religiosos, pues señaló que ellos también necesitan ganar éxito con sus conciertos para que mantengan a sus familias. “O sea, ¿Los músicos cristianos no comen? ¿No tienen familia? ¿No tienen sueños? ¿Están obligados a tocar gratis? (...) Aquí en Perú, aún los músicos cristianos no tienen pagos justos que les permitan mantener sus familias. Sus años de preparación, tiempo invertido, no cuenta”.

Finalmente, contó que cuenta con el apoyo de su familia y que conoce a muchos músicos que desean cambiar su género musical para estar cerca a Dios, pero no lo hacen por temor a no ser aceptados por la sociedad y los ‘pensamientos cuadrados’ que aún hay con respecto a la música cristiana.

Foto: Facebook

¿POR QUÉ SE ALEJÓ DEL MUNDO ARTÍSTICO?

Katy Jara publicó en su Instagram su nuevo estilo de vida más cerca a Dios y explicó el motivo por el cual decidió alejarse del mundo artístico y todo lo que conlleva ser una persona mediática.

“Algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía no estaban bien, pero igual seguía dentro de ellas porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista”, señaló.

Además, indicó también que llegó un momento en que ya no se sentía feliz, es por ello que decidió dar un cambio radical a su vida. “Llegó un punto de mi vida que estas cosas ya no me hacían feliz, empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de él”, se puede leer.

Katy Jara hace anunció en Instagram. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO