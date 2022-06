El otro rival de Perú: las altas temperaturas de Qatar y lo que hará la selección para no sufrir golpes de calor

Perú ya está en camino a Qatar y tendrá dos entrenamientos antes del repechaje. Foto: FPF.

La selección peruana está en pleno viaje a una ciudad donde el calor es abrumador. Varios periodistas y personajes relacionados a la ‘blanquirroja’ ya vivieron las altas temperaturas de Doha y las sensaciones no son las mejores. Los dirigidos tendrán a Australia como rival en esta ciudad para conseguir su clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero el clima también jugará un papel importante.

Lo que se pudo confirmar es que el jueves 9 de junio, la temperatura en esta ciudad del país asiático llegó a un pico de 48 grados. Jesús el ‘Tanke’ Arias comparó esa sensación de calor con la de Talara. “Sales del aeropuerto y te encuentras con los 42 grados de Doha, que hoy jueves que tuvo picos de 48 . Casi las 7 PM y es bravo el tema, parecido a Talara en pleno verano. Los interiores son climatizados, pero no es fresco. Veremos cómo es en el Estadio”.

Precisamente el complejo donde se jugará el compromiso es algo de los que todos quieren saber por cómo se sentirán los jugadores dentro de la cancha. Sin embargo, en el Ahmad bin Ali Stadium jugaron recientemente Australia y Emiratos Árabes Unidos y ningún futbolista se quejó por las temperaturas. Resultado que todos los estadios están climatizados y se juega el fútbol en las mejores condiciones.

Perú jugará en el Ahmad bin Ali Stadium el próximo 13 de junio.

ENTRENAMIENTOS DE PERÚ EN DOHA

Ahora, fuera de los estadios con su increíble tecnología, las calles y otros establecimientos no cuenta con esta ayuda. Por esta razón, los futbolistas de la selección peruana evitarán salir del hotel Hyatt Regency Oryx, donde concentrará toda la plantilla de la selección peruana.

La ‘bicolor’ tendrá dos días de entrenamiento desde su llegada a Qatar y lo hará en el estadio Sadd. Sin embargo, la idea será ir a los entrenamientos y regresar lo más rápido posible al hospedaje para evitar el cansancio y estrés que genera el clima en Qatar. Este complejo también está climatizado.

El primer entrenamiento será el sábado 11 de junio a las 6:00 p.m. (hora qatarí) y 10:00 a.m. (hora peruana). El clima para ese día tendrá un máximo de 42 grados y el cielo estará mayormente despejado y con viento, pero en la noche bajará a 33 grados. El domingo 12 de junio se entrenará a las 9:30 a.m. (hora qatarí) y 1:30 a.m. (hora peruana). Ese día en la mañana tendrá también 42 grados.

Es importante resaltar que estas son las fechas en las cuales las temperaturas llegan a picos muy altos y es por ese motivo que el mundial pasó al mes de noviembre y no en junio como se nos tenía acostumbrados en los últimos años.

La selección peruana ya sabe lo que es jugar contra combinados de mayor estatura. (Foto: FPF)

CÓMO HARÁN LOS HINCHAS

La idea de los ‘banderazos’ de parte de la hinchada de la ‘blanquirroja’ estará planeada para la noche. En las tardes el clima sofoca tanto y los golpes de calor se sienten lo suficiente como para provocar desmayos. Los fanáticos asistiraán al hotel de concentración para apoyar y seguramente el sábado 11 aprovecharán para ir al estadio donde entrenará la bicolor.

TODOS LISTO POR PARTE DE GARECA

Perú y Australia se verán las caras este lunes 13 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Ahmad bin Ali Stadium, escenario que fue construido el 2003, en un principio para aproximadamente 20 mil espectadores. Aunque ahora, luego de su remodelación en el 2020, el complejo tiene una capacidad para 40 mil personas.

Ricardo Gareca ya tiene un once casi definido e iría con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva; y Gianluca Lapadula.

Ricardo Gareca ya tiene pensado el equipo titular que podría enfrentar a Australia por el repechaje. (Foto: FPF)

