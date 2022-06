BLACKPINK comeback 2022: cuándo será, qué pasará con su contrato y el esperado World Tour

Últimas noticias de BLACKPINK, comeback 2022, integrantes, canciones, fotos, videos y más.

¿Qué está pasando entre YG Entertainment y BLACKPINK? La realización del comeback de BTS con el álbum “Proof” ha causado que los fans de la popular girl band se pregunten cuándo podrán ver material nuevo de las artistas Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé.

Sus apariciones en público como representantes de prestigiosas marcas han despertado la curiosidad de los Blinks, quienes esperan que pronto se anuncie su regreso para poder escuchar sus voces, verlas actuar en vivo y acceder al contenido exclusivo que se prepara para este tipo de eventos.

Muchas situaciones ocurrirán en los próximos meses del 2022, ya que se celebrará un nuevo aniversario de BLACKPINK, vence su contrato con la compañía que las representa y es un misterio sobre la carrera en solitario de Jisoo. Conoce todos los detalles que se conocen hasta la fecha de su comeback y música para este año.

¿QUIÉNES SON LAS INTEGRANTES DE BLACKPINK?

El grupo formado por YG Entertainment iba a tener una alineación de 5 o 7 cantantes. La decisión final de los ejecutivos fue que sea un equipo de 4 artistas, quienes iniciaron su camino en la industria del K-pop en el año 2016. ¡Conócelas!

BLACKPINK.

Kim Ji-Soo o Jisoo (fecha de nacimiento: 3 de enero de 1995)

Jennie Kim o Jennie (fecha de nacimiento: 6 de enero de 1996)

Bak Chae-yeong o Rosé (fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1997)

Lalisa Manobal o Lisa (fecha de nacimiento 27 de marzo de 1997)

¿CUÁNDO SERÁ EL COMEBACK DE BLACKPINK EN EL 2022?

Gracias a los contenidos compartidos por usuarios de Weverse, se dio a conocer una interacción que tuvo Jisoo con un fan que le preguntó sobre el regreso del grupo femenino. Le pidió que, si el comeback sería en agosto , reaccionara con unos iconos de zanahorias. Ella respondió con las indicaciones que le dieron, por lo que la aparición de BLACKPINK podría coincidir con su debut.

Además, se especula que realizarían un World Tour que las llevaría a recorrer las principales ciudades con su música y espectaculares shows en vivo.

Últimas noticias de BLACKPINK en Twitter.

¿POR QUÉ EL COMEBACK DE BLACKPINK CORRE UN RIESGO?

Los blinks se han manifestado en las redes sociales para enviar mensajes a la compañía que dirige las carreras de las intérpretes de “Pretty savage”. Ellos rechazan la posición que han tomado con la girl band de no sacar nueva música por casi dos años.

La preocupación aumenta sobre todo porque se acerca el fin del contrato entre BLACKPINK y YG. Aunque hay rumores de lo que pueda ocurrir, aún no es preciso su comeback. Cabe resaltar que esta para en las actividades llama la atención porque ellas son las figuras más conocidas y aceptadas de la compañía.

Últimas noticias de BLACKPINK en Twitter.

Otro factor es que en medio de esta incertidumbre no se podría realizar el lanzamiento de Jisoo como solista, considerando que es la única que no ha debutado en solitario.

¿CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO COMEBACK DE BLACKPINK?

El último comeback se dio en octubre del 2022 con el lanzamiento de su producción musical “The album” (8 composiciones), el cual tuvo como tema principal la canción “Lovesick Girls”, que ha acumulado más de 300 millones de reproducciones en la plataforma Spotify.

BLACKPINK.

¿CUÁNDO SE ACABA EL CONTRATO DE BLACKPINK?

De acuerdo a los términos y condiciones que presenta YG Entertainment a sus artistas, el contrato tiene una duración de 7 años. En el caso de BLACKPINK, tras su debut en el año 2016, el fin de su vínculo laboral será en este 2022 . Actualmente se vive una incertidumbre, ya que no se tiene claro la continuidad.

¿QUIÉN ES LA LÍDER DE BLACKPINK?

Aunque en un comienzo se consideró que Jisoo era la líder, al ser la mayor, este grupo femenino no tiene a una representante oficial, por lo que a las cuatro se les da la misma importancia, validez, exposición y aparición en público.

BLACKPINK.

¿CUÁNTAS REPRODUCCIONES TIENE “HOW YOU LIKE THAT” DE BLACKPINK?

El MV “How you like that” ha sumado más de 1 billón de reproducciones en la plataforma YouTube. Este es uno de los éxitos musicales que tuvo mayor impacto en el mercado internacional, además de ser una tendencia marcada en Tiktok.

Este es el video musical del grupo femenino BLACKPINK. Créditos: YG Entertainment.

CANCIONES DE BLACKPINK

Conoce el top 10 de canciones más escuchas de BLACKPINK en la plataforma Spotify.

1. How you like that.

2. Boombayah.

3. As if it’s your last.

4. Kill this love.

5. DDU-DU DDU-DU.

6. Kiss and make up.

7. Playing with fire.

8. Whistle.

9. Pretty savage.

10. Lovesick girls.

Seguir leyendo