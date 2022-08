¿Qué es “born pink”, la nueva era de BLACKPINK?

Fotos BLACKPINK oficial / Twitter.

El 8 de agosto de 2016, YG Entertainment presentó el debut oficial de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, quienes dejaron su etapa de trainees para conformar el grupo BLACKPINK, considerado uno de los más famosos a escala mundial, similar al impacto que tuvo BTS lejos de Corea del Sur. Rápidamente, formaron un fandom, conocido como blinks, el cual las acompañó durante todo su camino a la popularidad en la competitiva industria musical.

Las cuatro cantantes han estado detrás de éxitos como “How you like that”, “Pretty savage”, “Lovesick girls”, entre otros. Adicionalmente, han tenido colaboraciones con importantes figuras de la escena, como es el caso de Selena Gomez en “Ice cream” o “Kiss and make up” con Dua Lipa.

La compañía que las dirige también apostó por sus carreras como solistas. De las cuatro integrantes, solo tres se abrieron camino en la música, con la excepción de Jisoo, de quien se estima que entre el 2022 y 2023 presente su proyecto.

¿CUÁNDO ES EL COMEBACK DE BLACKPINK?

El regreso de BLACKPINK lleva como nombre “born pink”. Este fue anunciado a finales del mes de julio, siendo una sorpresa para los fanáticos, quienes semanas atrás se apoderaron de la red social Twitter para manifestar su postura ante la ausencia de las artistas por casi dos años, siendo una de las pausas más largas para un grupo en actividad.

¿Qué es “born pink”?

Aunque no se ha oficializado, al parecer, esta idea para el nombre habría nacido de Lisa, quien en una entrevista declaró “we born to be BLACKPINK” , por lo que esa frase habría prosperado entre los blinks y miembros de YG.

En una última entrevista que ofrecieron a la revista Rolling Stones, las intérpretes mencionaron que habían pasado tiempo en el estudio de grabaciones y que ya tenían programado los videos musicales que acompañarían a esta nueva era.

¿Cuándo será el comeback de BLACKPINK?

Por lo general, estas apariciones se realizan en fechas que coinciden con el debut de los grupos. En este caso, se esperaría a que den detalles antes o después del 8 de agosto.

¿Qué se sabe sobre el comeback de BLACKPINK?

Como dato curioso, este regreso a la escena será uno de los más ambiciosos para el grupo femenino y su equipo. Este contará con dos VM, videos musicales, en los que no se colocó un límite en el presupuesto.

De acuerdo al anuncio que emitieron a través de un tráiler en el canal oficial de YouTube, este es el calendario de actividades que se conoce hasta el momento:

- Agosto: lanzamiento del nuevo single.

- Septiembre: lanzamiento del álbum.

- Octubre: inicio del tour mundial.

Este es el adelanto del regreso de BLACKPINK con "born pink".

¿CUÁNDO SE LANZÓ EL ÚLTIMO ÁLBUM DE BLACKPINK?

Sin contar con la versión en vivo de “BLACKPINK: the show”, la última producción que presentaron fue el 2 de octubre de 2020 y llevó como nombre “The album”.

Este trabajo contenía 8 canciones:

1. How you like that.

2. Ice cream ft. Selena Gomez.

3. Pretty savage.

4. Bet you wanna ft. Cardi B.

5. Lovesick girls.

6. Crazy over you.

7. Love to hate me.

8. You never know.

