Jisoo x Rolling Stone: el accidente antes del comeback, su duda para ser solista y por qué es un alma libre

Últimas noticias de BLACKPINK: la entrevista de Jisoo y sus revelaciones para Rolling Stones. (Instagram)

La agrupación BLACKPINK ha sido protagonista del reciente especial que lanzó la revista Rolling Stone, producción que dividió su edición en entrevistas exclusivas con cada una de sus integrantes, Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo. Ésta última se confesó ante la periodista Haeryun Kang, a quien le contó detalles de su niñez, cómo es la relación con sus padres, su carrera como solista y más detalles no conocidos de su vida.

Kim Ji-soo, nacida el 3 de enero de 1995, hizo un viaje al pasado para brindar datos curiosos de su vida no pública. La artista K-pop precisó que nunca pasó por su cabeza convertirse en una celebridad, ni mucho menos tener la popularidad que obtuvo tras formar parte de este proyecto de YG Entertainment tras su debut en el año 2016.

Se considera una mujer que le gusta viajar y disfrutar de su soledad. “Hablo de mudarme al extranjero todo el tiempo. Siempre he sido un alma realmente libre, desde mis días de escuela. Si la gente me preguntara en ese entonces: “¿Qué vas a hacer con tu vida?”, Pensaría para mí mismo: “Bueno, si no puedo conseguir un trabajo adecuado, ¡obtendré trabajos de medio tiempo, recibiré un dinero de mis padres y me quedaré en su casa”.

“Siempre he admirado a las persones que tienen sus sueños claros, que se adentran a un solo camino”

Sobre la relación que mantiene con sus padres, Jisoo de BLACKPINK recuerda su etapa como estudiante, cuando sus padres respetaban su decisión de no ir a estudiar los días que no se encontraba con ánimos. Esta postura de sus progenitores no era bien visto por los maestros, quienes no dudaban en cuestionarle qué haría con su vida.

En estos días de descanso, comparte más con ellos porque viven en el mismo edificio. Disfruta mucho su compañía, así como reunirse para los almuerzos o cenas.

SU FACETA COMO SOLISTA

Siendo la única integrante que hasta la fecha no ha debutado como solista, la intérprete coreana indica que aún no se encuentra del todo segura para dar a conocer su carrera en solitario , preguntándose constantemente cuál es género musical que elegiría, qué podría hacer y lo que escogería.

“Me encantan diferentes bandas y el rock. ¿Qué quiere la gente de mí? Hay un caos de preguntas contradictorias. Así que, todavía estoy confundida. No tengo claro lo que sucederá con mis planes en solitario para este año”.

Sobre la exposición que tienen a nivel mundial, ella se diferencia del resto de sus compañeras que disfrutan y saben como lidiar con la fama. Cuando se para sobre el escenario solo piensa en no equivocarse, añadiendo que, a veces, el presentarse puede resultar como una prueba y no como algo genuino para divertirse.

SU SALUD MENTAL

Jisoo detalla que el peor momento que atraviesa durante una gira es cuando llega el silencio y no puede recibir la energía de los ‘Blinks’. Asegura que se siente un poco depresiva cuando ocurre eso. A sus fans los considera amigos con quienes puede divertirse y ser plenamente honesta.

En cuanto a su personalidad, la cantante de “Kill this love” la define con las siglas ESTP, que en español significa extrovertida, sensible, pensadora y perceptiva. “Por ahora prefiero estar sola. Suelo planear mucho, y luego pienso qué he hecho”.

Su estado de ánimo ha estado alterado en los últimos días porque no ha dormido bien por una lesión que ha sufrido recientemente, hecho que la ha llevado a ir constantemente al hospital. “Me duele la pierna, choqué muy fuerte contra una puerta. No está rota o fracturada, pero me ha estado doliendo el último mes”.

¿Esto afectará el comeback de BLACKPINK? Jisoo está recibiendo atención médica, y precisó que por el momento se encuentran grabando para su próximo álbum, lo cual permite que todavía no haga un esfuerzo físico para aprender las coreografías. “Los bailes vienen después de que las canciones se finalizan. Espero sanar rápidamente”.

