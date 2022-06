Hernán Barcos tuvo acercamiento con Emelec y podría dejar Alianza Lima, informan desde Ecuador

Hernán Barcos finaliza contrato con Alianza Lima a finales del 2022.

Hernán Barcos estaría jugando su última temporada en el Perú. Y es que un candidato a la presidencia de Emelec manifestó, en conferencia de prensa, que tuvo un acercamiento con el ‘Pirata’, quien se encuentra deseoso de ir al fútbol ecuatoriano. Asimismo, el argentino finaliza su vínculo con Alianza Lima a finales del 2022.

“Hemos enviado una propuesta a Hernán Barcos, quien viene siendo campeón en Alianza Lima, viene siendo goleador la temporada pasada y viene haciendo muchos goles este año. Él termina contrato este año y está totalmente dispuesto a venir a Emelec. Hemos hecho un acercamiento y obviamente está deseoso de venir”, sostuvo Carlos Luis Torres.

Hernán Barcos no es ningún desconocido en el balompié ecuatoriano. Su primer club en dicho país fue Olmedo donde alcanzó los 22 goles en 43 partidos disputados. No obstante, con LDU la rompió. Consiguió tres títulos (dos campeonatos nacionales y Recopa Sudamericana) y anotó 91 tantos en total durante cuatro temporadas.

El argentino llegó a La Victoria en 2021, fue el goleador de los ‘íntimos’ y logró levantar el trofeo del campeonato peruano. Por lo realizado en esa campaña, la directiva decidió renovarle el contrato por un año más. Actualmente, viene siendo el más determinante de la plantilla de Carlos Bustos con siete goles y tres asistencias.

Hernán Barcos podría fichar por Emelec en 2023.

LA MOLESTIA DE BARCOS

Alianza Lima no tiene una sede de entrenamiento como Campo Mar de Universitario de Deportes o La Florida de Sporting Cristal, lugares donde los jugadores pueden entrenar con la mayor tranquilidad y sin malograr el césped donde jugarán el fin de semana. De este inconveniente habló Hernán Barcos, quien criticó duramente la gestión de los ‘blanquiazules’.

“Es un problema no tener sede de entrenamiento. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento”, expresó el argentino en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

PRESENTE EN ALIANZA LIMA

Alianza Lima cayó 2-0 ante Sport Huancayo en el partido pendiente. En la primera parte los ‘blanquiazules’ lograron sostener el empate, pero a inicios de la etapa complementaria se cobró un penal a favor del ‘Rojo Matador’ y Carlos Ross lo cambió por gol. A poco de que finalice el compromiso, Luis Benites puso el segundo con un remate cruzado.

De esta forma, el conjunto ‘victoriano’ quedó lejos del líder, Melgar. En la actualidad, tiene 29 puntos a cinco del ‘Dominó’. Y si bien matemáticamente no está a fuera de la lucha del Apertura, pues quedan tres fechas, es muy poco probable que los arequipeños pierdan.

Además, su fixture no es muy accesible. Tendría que sumar en la altura, algo que no ha podido hacer en lo que va del año. Los rivales a enfrentar son Binacional y ADT, los cuales solo han perdido dos veces en casa y no fueron ante equipos de la capital.

PARTIDOS QUE LE QUEDAN A ALIANZA

Jornada 17

Deportivo Binacional vs Alianza Lima

Día: Domingo 19 de junio

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Guillermo Briceño de Juliaca

Jornada 18

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Día: Sábado 25 de junio

Hora: 7:00 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

Jornada 19

ADT vs Alianza Lima

Día: Domingo 3 de julio

Hora: por definirse

Estadio: IPD de Huancayo

