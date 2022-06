Hernán Barcos: “No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento”

Alianza Lima viene entrenando en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: Alianza.

Alianza Lima no tiene una sede de entrenamiento como Campo Mar de Universitario de Deportes o La Florida de Sporting Cristal, lugares donde los jugadores pueden entrenar con la mayor tranquilidad y sin malograr el césped donde jugarán el fin de semana. De este inconveniente habló Hernán Barcos, quien criticó duramente la gestión de los ‘blanquiazules’.

“Es un problema no tener sede de entrenamiento. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento ”, expresó el argentino en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Luego del intento forzoso de los hinchas de Alianza Lima para supuestamente conversar con los jugadores de la plantilla tras la derrota 8-1 ante River Plate, la institución educativa del Colegio Inmaculada decidió resolver el contrato que tenían los ‘blanquiazules’ y desde entonces entrenan en el estadio Alejandro Villanueva, donde su equipo masculino y femenino hacen de local en los distintos torneos.

Ahora, según reveló el periodista Carlos Benavente de Radio Ovación, Alianza Lima estaría cerca de adquirir una sede de entrenamiento. “Si bien en Alianza existe molestia por no contar con cancha de entrenamiento adicional a la de Matute, en los próximos 15 días club íntimo comprará sede deportiva para planteles profesionales (mujeres/hombres) y menores. Al parecer, sueño de blanquiazules se hará realidad muy pronto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por ahora los jugadores deberán dejar el tema a un lado y concentrarse en el siguiente partido que tienen al frente, el cual será clave para seguir en la lucha por el título del Torneo Apertura. Los de La Victoria tendrán que visitar a Sport Huancayo este domingo 5 de junio, en el marco de la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, partido que quedó pendiente. Todo iniciará a las 3:30 p.m. (hora peruana) y se jugará con ambas hinchadas.

Ambos equipos se han enfrentado en 44 oportunidades y la ventaja la tiene Alianza Lima, que se llevó la victoria en 15 ocasiones. Nueve veces venció Sport Huancayo, mientras que los otros 10 partidos empataron. La última vez que se enfrentaron fue por la segunda fase de la Liga 1 2021 y el duelo terminó en empate 1-1 con goles de Édgar Benítez y el brasileño Liliu.

HERNÁN BARCOS RESPONDIÓ A CRÍTICAS

Luego de su dura respuesta contra la dirigencia de Alianza Lima, Hernán Barcos usó sus redes sociales para responder a las críticas que le llegaron por parte de los fanáticos ‘blanquiazules’.

“Quiero aclarar que somos conscientes del esfuerzo que hace el club por darnos las mejores condiciones para hacer nuestro trabajo y rendir al máximo como profesionales”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Si bien Alianza Lima no tiene una sede propia de entrenamiento adicional a Matute, somos un club con estadio propio que tiene como uno de sus grandes objetivos cumplir ese sueño de tener, luego de 121 años, un centro de alto rendimiento para nuestras diversas categorías. Sé que la directiva está trabajando fuerte en ello y que lo va a hacer realidad muy pronto. Este será uno de los más grandes logros para el futuro del club que tanto queremos”, se pudo leer a través de sus historias.

