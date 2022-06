Comas: extorsionan y asesinan a obreros de construcción civil por no pagar cupos

'Los Jorobados' mantienen atemorizados a los obreros de la zona norte de la capital. Video: 24 Horas

Bajo amenaza. Obreros de construcción civil denunciaron que una banda criminal denominada ‘Los Jorobados’ dedicada al cobro de cupos mediante la extorsión que opera en la zona norte de la capital acribillaron, sin piedad, a 6 dirigentes sindicales, en consecuencia de acceder a la exigencia de estos malvivientes.

Los delincuentes atacaron en la zona de Collique y Año Nuevo en el distrito de Comas y mantienen atemorizados a todos los ingenieros y obreros de dicho sector debido a las grandes obras que se avecinan.

“Nos pidió que le paguemos cien mil soles y a los trabajadores, cuando cobren su semana, los obligan a que paguen cien soles”, dijo Augusto Ramos, uno de los representantes de la Federación de Construcción Civil.

En otro momento, los obreros que están bajo amenaza, manifestaron que dicha organización criminal había colocado una granada de guerra en la vivienda de José Héctor Salazar, quien es el coordinador de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Comas y que el atentado fue una respuesta ante una marcha pacífica que realizó tras el despido de tres trabajadores de una obra.

“En el transcurso que estoy por llegar a mi hogar me detuvo un carro y me interceptó, me subieron y me dijeron que querían hablar conmigo por teléfono y era el señor ‘Jorobado’; me dijo que me retire que le estoy haciendo tierra que yo ya sabía qué me iba a pasar y que me iban a volar la cabeza. Ese señor cumplió con su palabra y yo lo señalo directamente al señor Alan Smith Lucano Cotrina”, sostuvo una de las víctimas de la incansable extorsión que padecen estos trabajadores.

En un audio difundido por América Noticias, se oye a uno de los integrantes de ‘Los Jorobados’ detallar cómo es que iban a terminar con la vida de uno de los 6 obreros que fue asesinado.

“Lo que yo te estoy diciendo de ‘Coco’ y de ellos es que ahorita los voy a mandar de viaje”, indicó.

‘Coco’, quien respondía al nombre de Bryan Jorge Mamani, fue asesinado un día después de haberse emitido dicho audio y adicionalmente, según pudieron referir los agraviados de estas amenazas, los ataques contra ellos se extendieron hasta en eventos de agrupaciones de cumbia.

“Ya que no vamos a permitir que los señores José María ‘Chacalon Junior’ y Alexander Salinas, realicen dichos eventos publicados, guerra avisada no mata soldados, atentamente: ‘Los Amigos de Comas’”, expresaron los criminales en un video.

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Comas informó que, desde diciembre del año pasado hasta la fecha, están siendo amenazados y asesinados por esta banda criminal. Exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que más trabajadores de construcción civil en dicha zona de Lima Norte no estén padeciendo la misma situación que los atormenta todos los días.

