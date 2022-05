El rescate de una chilena y su hija de 2 años en Chiclayo: secuestradas por 4 años por la familia de su esposo, maltratadas y sin comer

Chilena rescatada tras estar secuestrada 4 años por la familia de su esposo. Video: Tele 13

La ciudadana chilena Viera Rivera Salazar, de 42 años, y su hija de 2 años fueron rescatadas por la Policía junto al Ministerio Público tras estar secuestrada desde 2018 por su esposo Giorgio Stefano Armas Gabrielli y sus suegros, en el departamento de un edificio ubicado en Chiclayo, en el norte del Perú.

La mujer estuvo incomunicada de su familia -que hizo una denuncia en Chile- y no se le permitía salir. La menor también corrió la misma suerte: no podía socializar y, como consecuencia, no ha pronunciado ninguna palabra hasta el momento.

Los esposos se conocieron en Facebook. Viera viajó a Perú y se quedó en Chiclayo para mantener una vida marital con Giorgio. Sin embargo, se encontró con el terror en su vida: sus suegros la insultaban cuando estaba embarazada y le tiraban la comida en la puerta donde se encontraba encerrada todo el día.

Según 24 Horas, los familiares de la chilena lograron comunicarse con ella, pero contestó que no estaba siendo maltratada ni abusada por su esposo y sus suegros, por lo que se archivó el caso en el país sureño.

DENUNCIA DE UNA VECINA

La denuncia de una vecina, identificada como Marcia Saquicela, que notó algo extraño en el domicilio de la familia hizo que las autoridades se pusieran alerta. Viera, que era golpeada, maltratada y no le ofrecían alimentos, sufrió un aborto espontaneo y se desmayó. Al ser trasladada al hospital, esta vecina se percató que la mujer había sido agredida.

“Ella (la vecina) se entera de esta situación, porque el imputado Julio Armas es boxeador y su hijo Giorgio da clases de taekwondo; y ella llegó a tomar clases con ambos en su departamento. Allí se percató de que encerraban a Viera y a su hija en una habitación, y escuchaba que la menor lloraba y gritaba constantemente. Eso no le pareció normal”, dijo la fiscal Karen Padilla a Las Últimas Noticias de Chiclayo.

Marcia siguió asistiendo a clases para saber lo que ocurría hasta que un día, tras ganarse la confianza de la familia, pudo acercarse a Viera, quien le pidió ayuda y le contó que estaba secuestrada desde diciembre de 2018.

Después de una exhaustiva investigación, los agentes del área de Delitos contra la Libertad y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (Divincri) allanaron el departamento 403 del edificio block D que está a nombre de Julio Armas, padre de Giorgio; y del mismo acusado.

En un video, que fue difundido por La Razón, el suegro de la mujer negó que las hayan mantenido encerradas durante estos 4 años y reaccionó de forma violenta. Incluso, hay vecinos que no creen la versión de la chilena porque “son buenas personas”, informó 24 Horas.

La fiscal Padilla comentó que Rivera Salazar y su hija vivían en una habitación con una cama de una plaza y media, y una pequeña cómoda.

ANTECEDENTES PENALES

Julio Armas, suegro de Viera y padre del acusado, tiene antecedentes penales por los delitos leves y defraudación en 2001 y 2011, respectivamente; y en ambos casos fue sentenciado.

La familia tiene un programa que se llama ‘Conociendo’ que se transmite en el canal 33 de Chiclayo y que cuenta con varios auspiciadores locales. En este, dijo la fiscal, cada integrante cumple un rol: “Giorgio es el conductor del show; su hermano Julio es productor de contenidos; su madre, Lilia Gabrielli es la editora y el padre colabora en todo”.

Pese a las pruebas del secuestro, como el caso se encuentra en la investigación preliminar por el presunto delito de secuestro con agravio, los dos imputados se encuentran en libertad y han sido citados a declarar el próximo 24 y 25 de mayo.

Por su parte, a Viera y su hijo se le practicaron exámenes médicos legales y están recibiendo tratamiento psicológico. Por ahora, permanecen en un refugio temporal en Chiclayo mientras se espera el arribo de sus familiares; y en coordinación del Ministerio de Relación Exteriores con la embajada de Chile se procederá a que retornen a su tierra natal.

Giorgio Stefano Armas Gabrielli conduce el programa 'Conociendo' en Chiclayo. Captura: YouTube

COMUNICACIÓN CON CHILEVISIÓN

El programa Contigo en la mañana de Chilevisión se puso en comunicación con Armas Gabrielli, quien se negó a declarar sobre el caso.

“Nuestro abogado nos dice que esta información es reservada, él se comunicará con usted más tarde, gracias por comunicarse”, dijo.

Sobre su menor hija solo complementó que había nacido en una clínica de Perú y que “recibe muchas bendiciones”.

En el mismo programa se entrevistó a Violeta, tía de Viera, que mencionó que cada vez que quería hablar con su sobrina, el esposo siempre se encontraba presente y, por lo tanto, nunca pudo decirle lo que estaba pasando, aunque en una ocasión pudo escuchar un pequeño susurro que le decía que la maltrataba, pero no podía salir del departamento porque estaba secuestrada.

No son los únicos medios chilenos que han difundido la noticia del rapto. Bio Bio tituló: “Rescatan a chilena y su hija en Perú: esposo las tuvo 4 años encerradas”; y Meganoticias publicó las declaraciones de Viera cuando fue rescatada: “Conocí a mi esposo por Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso, mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

SEGUIR LEYENDO