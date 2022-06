Sebastián Llosa, la voz y pluma excepcional del sobrino de Mario Vargas Llosa | ENTREVISTA

Sebastián Llosa logra éxito en las redes sociales con su tema “Alguien Más”. (Foto: Difusión)

El arte corre por sus venas. Sebastián Llosa ha sabido abrirse camino en el mundo de la música gracias a su voz y su magnífica pluma. Y aunque cuenta con un apellido bastante importante en el mundo del arte, el cantante ha resaltado que el trayecto no ha sido nada fácil. Al contrario, el éxito le llegó de golpe gracias a una canción, pero el esfuerzo y las ganas de salir adelante siempre han estado presente.

Hijo del cineasta Lucho Llosa y la cantante Roxana Valdivieso, además de ser sobrino del reconocido escritor Mario Vargas Llosa; Sebastián confiesa que si bien es cierto ha recibido el apoyo de cada uno de sus familiares, no han intervenido en su carrera como muchos pensarían.

Hoy en día, Sebastián ha logrado posicionarse en YouTube con más de un millón de reproducciones de su último video “Alguien Más” en tan solo un mes de su estreno. El cantante peruano que radica en Miami conversó con Infobae, donde nos contó cómo ha tomado este éxito, además de la influencia que ha tenido su familia en su carrera sin necesidad de que se involucren en ella.

Alguien Más ha logrado éxito a nivel nacional e internacional, principalmente gracias a Tiktok...

Sí, realmente ha sido tan inesperado pero tan increíble, tengo que agradecerle mucho a esta plataforma. Agradezco todo lo que me ha pasado, la verdad que no me esperaba. Ha sido tan intenso y tan inmediato.

Este tema es una composición tuya, ¿siempre te basas en experiencias personales cuando escribes?

Sí, siempre he escrito la letra de mis canciones, me baso un poco en experiencias personales, pero en este caso en particular no es que esté inspirado en una cosa en específico que me haya pasado, sino en un conjunto de cosas. Es en realidad más sobre algo que yo he sentido y que todavía me acuerdo de cómo era eso. La gente ha recibido la letra muy bien y eso me alegra mucho.

El tener el apellido Llosa y ser hijo de un cineasta y sobrino de un escritor conocido internacionalmente haría suponer que te has abierto camino en la industria gracias a ello...

Mi familia siempre me ha apoyado mucho en lo que yo quiero hacer, pero tampoco es que hayan intervenido en este camino. Yo creo que al final el camino de la música uno lo tiene que hacer solo y las canciones funcionan cuando las personas conectan realmente con la letra y el ritmo . Entonces, lo de la familia termina siendo un caso aparte.

¿Te molesta que se crea ello?

No me molesta, es algo como tan separado, creo que uno tiene que hacerse su propio camino, y la verdad sí ha costado mucho, y no solo de mi parte, sino también de mis productores Carlos Molina y Agustín Mas, con quienes he congeniado de inmediato.

Un Llosa más que logra la internacionalización...

Me gustaría ser siempre lo más internacional posible, claro. Mientras más gente escuche mi canción, mejor. Yo la verdad, estoy tan agradecido con los números de esta canción que me ha sorprendido. No solo se ha escuchado en Perú, sino que en toda Latinoamérica también.

Hace unos días estuviste en Perú para promocionar tu tema en TV. ¿Cómo te sentiste? Sobre todo porque la popularidad no nació en la pantalla, sino en redes...

Contento. El tema lo produje en Miami, fui a Perú solo para promocionar el tema, y no sabes lo feliz que estoy de que la gente me haya dado esta oportunidad, los canales de televisión también me trataron muy bien. Estoy muy feliz por la acogida que ha tenido la canción, sobre todo por redes sociales. Es cierto, es donde yo más existo, porque no he estado haciendo muchos conciertos. La verdad que me encantaría hacerlo también, pero estoy muy feliz con la interrelación que he tenido con el público a través de la pantalla.

¿Ya sabes de qué tratará tu próximo proyecto?

Sí. Tengo varias canciones nuevas, ya listas para lanzar, lo bueno es que el éxito de esta canción me ha agarrado preparado con más material. Así que pronto voy a sacar música nueva.

¿Siempre orientado al pop?

Es el género en el que me desenvuelvo, creo que lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo más. Al menos es el que me nace actualmente, sin embargo, no me cierro a nada.

Sebastián se inició en la música cuando tenía solo 10 años, tocando guitarra y escuchando siempre los ensayos de su madre. Compone desde los 21 y su meta es entregar más proyectos que puedan conquistar a su público una y otra vez.

