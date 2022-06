Cambio Democrático exige la renuncia de Maricarmen Alva tras difusión de audios filtrados

Se han difundido dos audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. |Foto: Twitter

Tras la filtración de audios que revelan lo dicho por María del Carmen Alva, la bancada de Cambio Democrático solicitó la renuncia del cargo a la presidenta del Congreso de la República. En estos audios se escucha a la funcionaria comentar sobre una posible vacancia al presidente Pedro Castillo.

“Frente a la reciente difusión de audios que contienen afirmaciones de la congresista María del Carmen Alva que buscan destituir un gobierno elegido legítimamente, el grupo parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú exige su renuncia a la presidencia del Congreso de la República ”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales de uno de los miembros de la bancada.

En el mismo documento, la bancada hizo énfasis en la desaprobación del Parlamento por parte de los peruanos, donde recuerdan que, desde febrero a mayo de este año, el índice ha superado el 80%. Estas cifras fueron reveladas a lo largo del tiempo por las encuestadoras del país.

El grupo parlamentario también aseguró que la falta de liderazgo para enfrentar los problemas del país serían puntos claves para reconocer el porqué del rechazo popular.

“De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la presidenta del Parlamento debe ‘representar al Congreso, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer la organización y funcionamiento del Congreso, como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la Nación’”, agregaron en el comunicado.

En el pronunciamiento también indicaron que, en sus 10 meses de gestión, María del Carmen Alva, como presidenta del Parlamento, no habría cumplido con “lo que exige la ley”, y su actuación habría contribuido con la “crisis de legitimidad del Congreso y la falta de gobernabilidad que afronta el país”.

La bancada solo se pronunció en relación a este escándalo; sin embargo, no emitió ningún comentario respecto a la transcripción del audio entre Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva, donde revelan que habría corrupción en el MTC, y donde se señala la supuesta entrega de 100 mil soles al extitular de la cartera y allegado al presidente Pedro Castillo.

AUDIOS COMPROMETEDORES

En este nuevo audio, Alva se refiere al Jefe de Estado y señala ella contaría con el respaldo de las Fuerzas Armadas. El semanario Hildebrandt en sus trece publicó la nueva grabación que cuenta con la intervención de la parlamentaria. Durante un minuto y medio, Alva cuestiona críticamente al mandatario y deja entrever que esataría en una situación débil políticamente. Asimsimo, averó que losciudadanos serán quienes lo puedan vacar, tal y como sucedió con Manuel Merino en noviembre del año pasado.

“(Pedro Castillo) No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado. Lo que él quiere es hacer como que el pueblo nos saca, así como (Manuel) Merino, ¿me entiendes? ¿por qué renunció Merino si era constitucional?, ¡por presión de la calle!”, señala Alva en el nuevo audio.

El segundo audio difundido esta mañana revela que la presidenta del Congreso asegura que tiene a las Fuerza Armadas de su lado en caso quieran destituir al mandatario y en caso él quiera cerrar el Legislativo.

En un primer contenido difundido se escucha a la funcionaria indicar que, desde la Comisión de Constitución, le indicaron que, en caso suceda una vacancia de Pedro Castillo, las elecciones solo serían presidenciales.

“El Congreso no se va. Sí, nosotros haremos un informe. También Patty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera, ya lo tiene listo. No va a pasar eso, nosotros no tenemos que desaparecer”, se escucha en la grabación.

