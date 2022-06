María del Carmen Alva en audio filtrado: “Vamos a sacar solo al presidente y nosotros nos quedamos porque el pueblo está con el Congreso”

Audio explica la intención de la legisladora de vacar al presidente Pedro Castillo con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales, pero mantener al Congreso actual. | Fuente: Eloy Marchán (Twitter)

Dentro del Congreso de la República se habría estado ideando un plan para vacar al presidente Pedro Castillo con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales. Esto se evidenció en un audio filtrado, donde se escucha a María Del Carmen Alva, presidenta del Legislativo, explicar cómo lograr su objetivo sin que involucre un cambio de parlamentarios.

El periodista Eloy Marchán publicó el audio en sus redes sociales, donde se escucha la voz de la congresista. Esto comprobaría el deseo de un grupo de parlamentarios para sacar a Castillo de Palacio de Gobierno. Además, expone la existencia de un proyecto de ley, tratado en la Comisión de Constitución del Congreso, para lograr dicho objetivo.

¿QUÉ DICE EL AUDIO?

El audio dura casi un minuto y medio y podría corresponder a la grabación de una llamada telefónica. Aquí todo lo que dice:

“Nosotros no vamos a sacar eso (a Dina Boluarte), vamos a sacar solo presidente. Acá hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos mil veces más arriba, mil veces más arriba”.

La congresista acciopopulista nombra a un número de abogados que, según menciona, le habrían confirmado que las elecciones que se vayan a convocar en caso se vaque a Pedro Castillo podrían no involucrar al Congreso.

“Domingo García Belaúnde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe, también Paty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo, osea no va a pasar eso. Nosotros no tenemos que desaparecer”.

“Nosotros usamos la campaña de que salga García Belaúnde, que ya lo ha dicho, Fernando Altuve, todos los constitucionalistas. Natalia Amprimo también, ¡y tranquilo!”.

Por otro lado, Alva señaló que esta idea ya recibió el apoyo de los congresistas de la Comisión de Constitución y menciona a Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), Adriana Tudela (Avanza País), Patricia Juárez y Nano Guerra (Fuerza Popular) como algunos con los que se acordó seguir ese plan. Además, manifestó que no pretende mantenerse en la Presidencia.

“Eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución. Hemos hablado con (Gladys) Echaíz, con (Adriana) Tudela, con (Patricia) Juárez, con todos, con Nano (Guerra), con todos, todos. Si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los 6, 8 meses, yo hago eso, como presidenta del Congreso, de ahí yo regreso a ser congresista. Ni siquiera me quedo, ni me voy. Ya me lo ha explicado la Juárez y toda esta gente”.

Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y el jefe de Estado, Pedro Castillo, en la reunión del lunes. | Foto: Presidencia de la República

MARÍA DEL CARMEN SE PRONUNCIA

Tras la difusión de este audio, Alva convocó a una conferencia de prensa. En ella, denunció que la están chuponeando y que, aquella vez, solo estaba hablando de la sucesión que señala la Constitución de la República. También afirmó que el audio sería del mes de septiembre y octubre del 2021 .

Además, cuestionó el surgimiento de dicha grabación. Afirmó que pretendía desviar la atención del otro audio presuntamente protagonizado por el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva, donde hablan de la entrega de una supuesta coima para ganar la licitación de la obra Puente Tarata.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, ya que hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, dijo.

Además, negó que vaya a postular a una reelección como titular del Congreso, como lo había sugerido el semanario “Hildebrandt en sus Trece”.

“Yo en ningún momento he dicho que voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente. Yo he hablado en la comisión de Constitución, expuse mi proyecto de Ley de bicameralidad que habla de la reelección congresal, yo solo he expuesto mi proyecto de bicameralidad y de la reelección congresal. ¿No sé de dónde ha salido eso?”, acotó.

