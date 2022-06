Renato Tapia y Luis Advíncula y las posibilidades que tienen de llegar al repechaje a Qatar 2022

Ambos jugadores presentan molestias físicas y pueden perderse el partido de repechaje.

Existen cuatro jugadores con molestias en los entrenamientos de la selección peruana en Barcelona y se trata de Christian Ramos, Edison Flores, Luis Advíncula y Renato Tapia. Sin dudas, estos dos últimos son los que más preocupación generan de cara al repechaje. Ambos son titulares para Ricardo Gareca y su presencia corre riesgo si no entrenan con normalidad en los próximos días. El partido ante Emiratos Árabes Unidos o Australia, rival que se conocerá este martes 7 de junio, se jugará el 13 de junio.

Incluso Pedro García, periodista deportivo de Movistar Deportes, dijo que los dos tienen una fecha límite para que puedan entrenar con normalidad y así llegar a la repesca mundialista al Mundial de Qatar 2022. “Ricardo Gareca va a entrenar el miércoles con Perú. Ese día, entiendo yo, que si Tapia y Advíncula están aptos para entrenar normal, juegan el lunes”, comentó el comunicador, que cubre todas las incidencias de la ‘blanquirroja’ desde España.

SITUACIÓN DE LUIS ADVÍNCULA

Luis Advíncula sufrió un desgarro en el último partido de la Copa de la Liga Argentina. “Durante el partido de la final, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho”, fue lo que mencionó el parte médico oficial publicado por la institución ‘Xeneize’. El ‘Rayo’ se unió directamente a los entrenamientos de la selección peruana en el Centro de Alto Rendimiento en San Cugat, pero hasta el momento no ha podido entrenar con normalidad. Se perdió el amistoso internacional ante Nueva Zelanda y el duelo de práctica ante Sabadell.

En ambos partidos estuvo presente Aldo Corzo, incluso Ricardo Gareca se atrevió a poner a Raziel García en esa posición ante el cuadro español de tercera división, donde la ‘blanquirroja’ cayó por 1-0. El mediocamista del Tolima de Colombia no ha jugado antes allí, pero la emergencia lo obliga a ser una de las opciones o variantes en el repechaje en caso ‘Bolt’ no llegue al 100%.

Luis Advíncula hizo este lunes y martes algunos trabajos con balón con los chimpunes puestos, pero no trabajó de forma completa a la par de sus compañeros. El exfutbolista de Sporting Cristal mencionó que tiene un fastidio cuando le pega a la pelota o hace esfuerzo.

Luis Advíncula entrena de forma diferenciada en Barcelona

SITUACIÓN DE RENATO TAPIA

“Estamos trabajando a doble turno para tratar de llegar de la mejor manera al repechaje. Nos debemos a la parte médica que nos ha cuidado en todas las Eliminatorias. Es verdad que debemos escucharlos. El doctor (Julio) Segura tiene amplio conocimiento de esas cosas”, declaró Renato Tapia luego de la victoria de Perú 1-0 sobre Nueva Zelanda, dejando dudas sobre su presencia en la repesca mundalista.

El ‘Capitán del Futuro’ no juega desde el 15 de mayo, cuando Celta de Vigo venció 1-0 a Elche en el marco de la fecha 37 de LaLiga. La última no la jugó por la rotura que sufrió en el isquiotibial izquierdo. Sin embargo, días después declaró que no era de gravedad y llegaba. Ahora, desde entonces, no ha podido entrenar con normalidad y tampoco participó de los dos partidos que tuvo la ‘bicolor’ en Barcelona.

Pedro Aquino y Wilder Cartagena han sido los encargados de suplirlo en su ausencia y seguramente serán los encargados en caso no llegue al repechaje. Ricardo Gareca confía mucho en el volante formado en el Esther Grande de Bentín y si entrena normal este miércoles seguro llegará al vital compromiso.

Renato Tapia fue el primero de los convocados en llegar a Barcelona (Foto: FPF)

