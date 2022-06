Pedro Gallese comprometido en darlo todo en el repechaje y confesó que “si hay presión”

El arquero del Orlando City cumplió 90 partidos con la selección peruana. Foto: FPF.

Pedro Gallese fue uno de los últimos en hablar en conferencia de prensa. El arquero de la selección peruana, quien hizo historia al cumplir 90 partidos con la ‘blanquirroja’ en la victoria ante Nueva Zelanda, se refirió al duelo de repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio. El ‘Pulpo’ dejó en claro que lo dejarán todo, aunque no negó que exista presión por el vital compromiso.

“Nos toca afrontar este partido de repechaje con todos y ya habiendo jugado un duro amistoso previamente. Tenemos jugadores bastante maduros, que tienen varios partidos encima. No es algo nuevo para nosotros. Hay presión, pero lo sabemos manejar. Vamos a afrontar este partido como si fuera el último de nuestras vidas ”, declaró el portero del Orlando City.

“Este grupo se caracteriza porque tiene muchos líderes y todos quieren empujar hacia adelante. Es un plantel abierto, unido y fuerte. Lo demostramos ante Nueva Zelanda, porque todos corrieron y metieron, es por ello que fuimos los ganadores”, agregó sobre el último amistoso internacional.

Por otro lado, también se refirió al cariño de la gente. “Antes del partido dijimos que había venido bastante gente a apoyarnos y hoy teníamos que regalarles una alegría, una victoria, jugar bien y demostrar por qué nos ganamos el cupo al repechaje. Le agradezco a la gente, porque siempre sentimos el apoyo de ellos, no solo en el estadio, sino fuera del hotel, en redes, cuando vamos a entrena”.

Finalmente, dijo que están listos y preparados para el cotejo. “Estamos preparados para todo, para tomar iniciativa y para defender cuando nos toque. Todos estos meses estamos pensando en el repechaje , que es bastante importante para nosotros. Nos hemos preparado de la mejor manera”, mencionó.

Pedro Gallese fue el único seleccionado que disputó todos los partidos (18) y todos los minutos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, dejando su valla invícta en cinco oportunidades. Sus mejores actuaciones se dieron en las victorias de visita ante Ecuador 2-1 en Quito y ante Colombia 1-0 en Barranquilla.

A POCO DE LOS 100 PARTIDOS CON PERÚ

Pedro Gallese es sin duda el arquero titular e indiscutible en la selección peruana. El guardameta, que actualmente milita en el Orlando City de la MLS, alcanzó los 90 partidos con la ‘blanquirroja’ entre amistosos internacionales, Copas América y Eliminatorias Sudamericanas, superando largamente a históricos goleros de la ‘bicolor’.

Muy atrás han quedado Oscar Ibáñez (49), Miguel Miranda (48), Ramón Quiroga y Leao Butrón (39). El ‘Pulpo’ tendrá un récord histórico que difícilmente pueda ser superado. Con 32 años y un gran nivel, tiene para estar cuidando el arco de Perú por unos años más.

LA HERMOSA HISTORIA CON NIÑO QUE RECORRIÓ 1000 KM

Todo comenzó con una publicación de Gustavo Galarreta, papá del hincha, en una red social. “Ayer mi hijo recorrió más de 1000 km para ver ganar a su selección. También fue con un sueño, no pudo ser. Seguro algún día lo alcanzará Pedro Gallese. Enhorabuena por la victoria”, escribió acompañado de fotos del niño con el cartel para el ‘Pulpo’ y con el equipamiento de arquero.

El guardameta y capitán de la ‘bicolor’ no tardó en contestar: “Con gusto si mañana va al hotel lo podría conocer”. Galarreta compartió un video de su hijo con un mensaje para el integrante de Orlando City. “Muchas gracias, es una oportunidad que aún no me lo creo, mañana estaremos ahí, dinos simplemente la hora y estamos ahí”, sostuvo emocionado.

