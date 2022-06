Policía no pudo detener al exministro Juan Silva porque desconoce su paradero

Juan Silva y el presidente Pedro Castillo son investigados por el caso Tarata III.

En el marco de las investigaciones en su contra, la fiscalía de la Nación impuso una orden de detención preliminar contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Si bien la Policía Nacional del Perú (PNP) conocía la ubicación del exfuncionario público, su detención no pudo ser concretada porque ahora se desconoce su paradero. Silva es acusado de pertenecer a una red criminal liderada por el presidente Pedro Castillo.

La medida fue aprobada el sábado 4 de junio por el Poder Judicial y desde entonces no ha podido ser efectuada, a pesar de que las autoridades conocían su ubicación gracias a acciones de inteligencia. Durante los últimos días, el exmiembro de Ejecutivo había acudido al Congreso de la república y había brindado declaraciones a diversos medios.

Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema, fue quien dictó la medida además de 36 meses de impedimento de salida del país. El extitular del MTC había sido citado el lunes 6 de junio para brindar su declaración ante el fiscal de la Nación, pero este no se presentó. Su abogado afirmó que esto se debió a que no fueron citados con la debida anticipación.

Tal como sucede con el exsecretario del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, el exministro Juan Silva se encuentra prófugo de la justicia. Las autoridades no han anunciado si también será incluido en el programa de recompensas así como los allegados al jefe de Estado.

LOS “CIEN GRANDES”

Dentro de un exclusivo departamento de un edificio que se ubica en el distrito de Jesús María habría sido el lugar donde Zamir Villaverde le entregó los 100.000 soles al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder.

Un colaborador eficaz reconoció frente a la fiscalía que las voces del audio, cuya transcripción fue conocida la última semana y que reveló la entrega de una supuesta coima de S/ 100 000 por obras públicas, le pertenecen al empresario Zamir Villaverde y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, según un acta fiscal que fue reportada este domingo.

Dentro del documento, el colaborador eficaz con clave N CE02-5D-2FP-CEDCF-2022 reconoce, ante el despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, “la voz de Zamir Villaverde García, como la voz masculina 1. También reconoce la voz de Juan Silva Villegas como la voz masculina 2, precisando además que dicha conversación se efectuó en el departamento que ocupaba el exministro en el Cercado de Lima”.

Asimismo, el último jueves al hacerse pública parte de la transcripción del audio, se mencionó que la conversación fue grabada el día 4 de noviembre de 2021, y que Villaverde entregó “cien grandes” por parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) a Juan Silva como “un presente de buena señal”, presuntamente por la licitación de la obra Puente Tarata.

Daniel Abugattás asegura que Pedro Castillo acordó nombrarlo premier

Por su parte, el excongresista Daniel Abugattás señaló que el presidente Pedro Castillo le ofreció ser titular de la PCM con la condición de que no remueva a Juan Silva de su cargo. “Silva es su íntimo amigo (de Pedro Castillo). Cuando me ofreció el premierato, solo me dijo que no lo saque. Si las trascripciones han sido validadas y Silva lo dejó en una mala situación, el primero en denunciar debería ser Castillo”, declaró a RPP.

En este sentido, Abugattás consideró que lo revelado por los audios entre Juan Silva y Zamir Villaverde es normal que generen este ambiente de rechazo por parte de la población y otros sectores del país. “Lo que estamos viviendo ya sobrepasó lo vivido en la historia peruana. Hay un quiebre emocional que no viví desde la dictadura de (Juan) Velasco. Hay una desconexión del ciudadano con todo”, advirtió.

Transcripción de audios de Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

