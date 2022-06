Abugattás aseguró que Castillo le ofreció la PCM, pero le pidió que no saque a Juan Silva

Daniel Abugattás ofrece apoyo a Pedro Castillo

Daniel Abugattás reveló que conocía la estrecha relación de amistad entre el presidente Pedro Castillo y el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva. Incluso aseguró que en el pasado, el mandatario le ofreció la titularidad de la PCM, pero con la condición que no saque el exfuncionario del MTC.

“Silva es su íntimo amigo (de Pedro Castillo). Cuando me ofreció el premierato, solo me dijo que no lo saque. Si las trascripciones han sido validadas y Silva lo dejó en una mala situación, el primero en denunciar debería ser Castillo”, declaró a RPP.

En este sentido, Abugattás consideró que lo revelado por los audios entre Juan Silva y Zamir Villaverde es normal que generen este ambiente de rechazo por parte de la población y otros sectores del país.

“Lo que estamos viviendo ya sobrepasó lo vivido en la historia peruana. Hay un quiebre emocional que no viví desde la dictadura de (Juan) Velasco. Hay una desconexión del ciudadano con todo”, advirtió.

Daniel Abugattás asegura que Pedro Castillo acordó nombrarlo premier

Como se recuerda, Pedro Castillo ha sido citado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez para que brinde sus declaraciones en calidad de investigado por el caso de Puente Tarata II. La cita será este lunes 13 de junio en horas de la mañana.

Ante esto, Daniel Abugattás consideró que sería un error que el mandatario no acuda a la citación.

“Lo mejor que te pueden hacer es ser investigado para salir limpio, yo fui denunciado y ahorita yo estoy totalmente limpio. Es la ruta a limpiar tu nombre. Si huyes de la Fiscalía es porque tienes algo que ocultar”, agregó.

MP RECHAZA PEDIDO DE ANULAR PROCESO A CASTILLO

La investigación interpuesta al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción seguirá su curso, luego que el Ministerio Público rechazara el pedido de su defensa al jefe de Estado para cerrar este caso.

Ante esto, se conoció que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa legal de Castillo Terrones a fin de dejar sin efecto la decisión adoptada por el titular del Ministerio Público.

La investigación toma curso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión contra Pedro Castillo.

La defensa de Castillo Terrones, mencionó que los argumentos del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, “violan el artículo 117 de la Constitución”. Señaló también que la interpretación que se le ha dado a la norma es demasiado literal.

“De manera literal la Constitución nos dice una cosa; pero de manera sistemática, como debe leerse una disposición en ese sentido, prohíbe la investigación (a un presidente en ejercicio). De manera explícita prohíbe una acusación, de manera implícita prohíbe la investigación, porque es una fase vinculada a acusar; uno no investiga por investigar”, argumentó en entrevista para el Perú21.

